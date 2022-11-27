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«Они вытеснили всё остальное»: Квентин Тарантино об экспансии фильмов о супергероях

27 ноября
2022 год

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27 ноября 2022

10 ноября у Квентина Тарантино вышла вторая книга - сборник его размышлений об опыте просмотра кино 1970-х годов «Cinema Speculations», название которого можно было бы перевести как «Рассуждения о кино». По случаю выхода книги Тарантино посетил студию подкаста Тома Сегуры «2 Bears, 1 Cave», в эфире которого рассказал о работе над своими фильмами и о твёрдом решении закруглиться после выхода 10 фильма.
Эти рассуждения о кино не могли не свернуть в сторону современных тенденций в индустрии. Когда разговор зашёл о сокращении количества суперзвёзд, чьи имена непосредственно влияют на сборы в прокате, режиссёр предположил, что это связано с «марвелизацией» голливудских фильмов. И признался, что ему не нравятся фильмы про супергероев.

«Они вытеснили всё остальное»: Квентин Тарантино об экспансии фильмов о супергероях

«Я не люблю эти фильмы. Я их и не ненавижу, но не люблю. В детстве я как ненормальный скупал комиксы Marvel, и конечно, если бы эти фильмы выходили, когда мне было 20 лет, я был бы абсолютно счастлив. Но мне почти 60, так что меня уже это всё это не воодушевляет.
Я совершенно не хочу ругать такие фильмы, но моя основная претензия заключается в том, что сейчас, кажется, только эти фильмы и снимают. Даже так - такое впечатление, что только эти фильмы и способны вызывать какой-то ажиотаж. Не только у фанатов, но и у киностудий. И получается, что только эти фильмы и характеризуют текущий момент истории кино, вытеснив всё остальное. Вот это мне не нравится».

«Они вытеснили всё остальное»: Квентин Тарантино об экспансии фильмов о супергероях

«Если вернуться к вопросу отсутствия настоящих суперзвёзд кино, то вот что получается. Есть актёры, которые становятся знаменитыми, исполняя персонажей комиксов. Но они не становятся кинозвёздами! Капитан Америка - звезда, Тор - звезда, [а не актёры, которые их исполняют]. Я далеко не первый, кто это говорит, об этом было говорено триллион раз. Но смысл в том, что именно эти персонажи франшиз и есть настоящие звёзды.
Раньше-то, ну например, ещё в 2005 или 2009 году, если актёр сыграл в фильме, который не уступает по качеству фильмам Marvel, он сразу становился новой звездой! И это означало, что люди его любят, копаются в его фильмографии и хотят видеть его на экране ещё. Например, Сандра Буллок в «Скорости» - она была чертовски обворожительна, все в неё влюбились. И даже несмотря на то, что после она снималась в нескольких посредственных фильмах, люди всё равно хотели их посмотреть, потому что они хотели увидеть её в каком-то ещё фильме. И она хороша даже в этих посредственных фильмах. Но теперь всё не так. Нет, нет, теперь мы хотим, чтобы вот этот парень сыграл Россомаху».

«Они вытеснили всё остальное»: Квентин Тарантино об экспансии фильмов о супергероях
фото: Роджер Эвери и Квентин Тарантино

Тарантино честно признался, что не хочет обсуждать новое кино - чтобы никого не обидеть. «Мне не нравится говорить о новом кино. Потому что я не хочу сказать что-то плохое о чьём-то фильме, иначе получится, что я как бы нападаю, критикую. Но при этом я здесь не для того, чтобы лить патоку и восхвалять чьё-то де**мо. Режиссёры не могут говорить что-то плохое о фильмах других режиссёров - это нечестно. А хвалить кого-то и поддерживать - я от этого устал. Поэтому и в своём подкасте (в июле 2022 Тарантино вместе со своим соавтором, сценаристом Роджером Эвери запустили подкаст Video Archives - прим. ред.) я выбираю фильмы 40-летней давности, о которых я могу говорить всё, что угодно. Их режиссёры - большие мальчики, они в состоянии пережить критику».
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«Они вытеснили всё остальное»: Квентин Тарантино об экспансии фильмов о супергероях фотографии
«Они вытеснили всё остальное»: Квентин Тарантино об экспансии фильмов о супергероях фотографии
«Они вытеснили всё остальное»: Квентин Тарантино об экспансии фильмов о супергероях фотографии
«Они вытеснили всё остальное»: Квентин Тарантино об экспансии фильмов о супергероях фотографии
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