Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст

Отечественный кинопрокат продолжает исправно выдавать большие и маленькие премьеры, силясь заполнить освободившееся из-за санкций пространство возможностей. Иногда на помощь приходят и иностранные новинки. 20 ноября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера фильма «Корабль в Пусан», которую посетили Алика Смехова, Олеся Судзиловская и Алёна Чехова.
26 ноября в московской гостинице «Пекин» прошёл костюмированный бал AfterHalloween. Темой вечера стал образ подполья, внутренней и внешней эмиграции. А стилистика дотянулась до Китая. Среди гостей бала были замечены Настасья Самбурская, Алёна Водонаева и Яна Чурикова.
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