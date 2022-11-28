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Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст

28 ноября
2022 год

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28 ноября 2022

Отечественный кинопрокат продолжает исправно выдавать большие и маленькие премьеры, силясь заполнить освободившееся из-за санкций пространство возможностей. Иногда на помощь приходят и иностранные новинки. 20 ноября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера фильма «Корабль в Пусан», которую посетили Алика Смехова, Олеся Судзиловская и Алёна Чехова.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Алёна Чехова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Алика Смехова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Олеся Судзиловская

22 ноября в Москве прошло открытие центра изучения конструктивизма «Зотов», которое посетили Константин Эрнст, Константин Хабенский, Владимир Машков и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Константин Эрнст и Константин Хабенский

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Владимир Машков

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Эвелина Хромченко

Этим же вечером в кинотеатре «КИНО Okko Афимолл Сити» в Москве состоялась премьера фильма «Честный развод 2», на которой можно было встретить Агату Муценеце, Анатолия Руденко и Станислава Бондаренко.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Агата Муцениеце с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Анатолий Руденко со спутницей

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Станислав Бондаренко с гостьей премьеры

26 ноября в московской гостинице «Пекин» прошёл костюмированный бал AfterHalloween. Темой вечера стал образ подполья, внутренней и внешней эмиграции. А стилистика дотянулась до Китая. Среди гостей бала были замечены Настасья Самбурская, Алёна Водонаева и Яна Чурикова.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Яна Чурикова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Алёна Водонаева

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст
фото: Настасья Самбурская
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фильмы
Корабль в ПусанЧестный развод-2

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Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Владимир Машков и Константин Эрнст фотографии
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