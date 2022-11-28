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«Нас трясло, дул сильный ветер»: Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян сделал ей предложение

28 ноября
2022 год

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28 ноября 2022

17 ноября 2022 года Лиза Моряк и Сарик Андреасян связали себя узами брака в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Месяцем ранее Лиза и Сарик поделились с подписчиками в соцсетях радостной новостью, опубликовав снимок УЗИ. Однако решение пожениться вовсе не было продиктовано беременностью Лизы. В интервью изданию «7 Дней» актриса подчеркнула, что это чистое совпадение - на самом деле Сарик заранее спланировал романтическую воздушную прогулку, во время которой должно было прозвучать предложение руки и сердца. Но в планы Сарика с самого начала начала вмешиваться природа.

«Нас трясло, дул сильный ветер»: Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян сделал ей предложение

«Надо отметить, что моя беременность и предложение выйти замуж - чистое совпадение. Пожениться мы решили давно, дело было за малым: в романтической обстановке Сарику предстояло преклонить колено и преподнести мне кольцо. Сарик уже запланировал на нашу четвёртую годовщину 17 июня сделать мне предложение во время воздушной прогулки на самолёте».

И как раз накануне годовщины Лиза узнала, что беременна. «Мы планировали родить ребёнка осенью следующего года. Я очень люблю это время года, сама родилась 30 сентября. У меня был план: после «Снов» отдохнуть, восстановиться и в начале года забеременеть Я считала, что в среднем на планирование ребёнка пара закладывает полгода… Врачи, конечно, говорили, что если я захочу забеременеть, то у меня это получится быстро. Но я не ожидала, что настолько быстро».

«Нас трясло, дул сильный ветер»: Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян сделал ей предложение

«Хотела устроить Сарику сюрприз, но не удержалась. Сначала позвонила по видеосвязи, чтобы его увидеть и узнать, как у него дела. Но как только он ответил, у меня слёзы полились. Я смотрела на него и ревела, не могла сказать ни слова. Он спрашивает: «Что случилось?» «Я беременна». У Сарика была смешная реакция, он даже не обрадовался. Сказал: «Ну, ну…ок».
Я поняла, что у него тоже шок. Обычно такие новости как-то по-другому преподносятся».

«Нас трясло, дул сильный ветер»: Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян сделал ей предложение

Так или иначе Сарику всё же удалось сделать эффектное предложение руки и сердца - не без помощи стихии. «Когда мы взлетели, погода стала портиться. Пилот даже направил самолёт не в ту сторону, в которую должен был, хотел уйти от циклона. Нас трясло, дул сильный ветер. В общем, стало настолько страшно, что я уже хотела, чтобы всё это побыстрей закончилось. И тут нам сказали: «Посмотрите налево!» И я увидела на земле огромную надпись: «Выходи за меня. Я люблю тебя». После чего мы начали быстро снижаться. Небо было чёрное, ветер нас буквально подкидывал. И как только мы сели, пошёл сильный град, а потом ливень. Стресс невероятный! Но мы были очень счастливы. Мне потом сказали, что дождь - это хороший знак!»
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№ 1
Princesa_ptichka   28.11.2022 - 16:07
романтично) рада за пару - вот так все удачно совпало) это всегда прекрасно, когда образуются семьи. очень мило и красиво! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Нас трясло, дул сильный ветер»: Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян сделал ей предложение фотографии
«Нас трясло, дул сильный ветер»: Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян сделал ей предложение фотографии
«Нас трясло, дул сильный ветер»: Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян сделал ей предложение фотографии
«Нас трясло, дул сильный ветер»: Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян сделал ей предложение фотографии
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