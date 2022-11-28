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«Он полностью оправдан»: Хелена Бонэм Картер о конфликте Джонни Деппа с Эмбер Хёрд

28 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
28 ноября 2022

После того, как Джонни Депп вернул себе честное имя, выиграв в суде дело о клевете против Эмбер Хёрд, коллеги по цеху осмелели и начали чаще высказываться в поддержку актёра. Британская актриса Хелена Бонэм Картер, сыгравшая с Джонни в нескольких фильмах, выразила в интервью изданию «The Sunday Times» уверенность в том, что Депп полностью оправдан.

«Он полностью оправдан»: Хелена Бонэм Картер о конфликте Джонни Деппа с Эмбер Хёрд

Рассуждая об участи Эмбер Хёрд, Бонэм Картер прямолинейно охарактеризовала бывшую жену Деппа как человека, который стал жертвой собственных амбиций. «По-моему, Эмбер попала под маятник. В этом-то и проблема со всеми этими тенденциями - когда люди прыгают в “вагончик” тренда и хотят стать лицом этого движения».

Кстати О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм

Актриса также поделилась мнением о травле Джоан Роулинг, которую леворадикальное интернет-сообщество дружно окрестило трансфобкой за критику политкорректного новояза. «Это кошмарно, полная чепуха. По-моему, это банальная травля. Доведенное до крайности судилище. Каждый несёт груз собственной истории травм, из которых складывается мнение и мировоззрение, и надо с уважением относится к личной истории человека и его боли. Но это не значит, что все должны сойтись в едином мнении по поводу чего бы то ни было - это было бы безумием и ужасно скучно. Роулинг не имела в виду ничего плохого, она просто сказала что-то, исходя из собственного опыта», - подытожила актриса.

«Он полностью оправдан»: Хелена Бонэм Картер о конфликте Джонни Деппа с Эмбер Хёрд
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   28.11.2022 - 17:53
Вот как всегда мне нравилась актриса своей взрослой уравновешенностью и мудростью, так и продолжает. Очень грамотные слова, полностью согласна читать далее>>
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«Он полностью оправдан»: Хелена Бонэм Картер о конфликте Джонни Деппа с Эмбер Хёрд фотографии
«Он полностью оправдан»: Хелена Бонэм Картер о конфликте Джонни Деппа с Эмбер Хёрд фотографии
«Он полностью оправдан»: Хелена Бонэм Картер о конфликте Джонни Деппа с Эмбер Хёрд фотографии
«Он полностью оправдан»: Хелена Бонэм Картер о конфликте Джонни Деппа с Эмбер Хёрд фотографии
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