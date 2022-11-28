«Он полностью оправдан»: Хелена Бонэм Картер о конфликте Джонни Деппа с Эмбер Хёрд

После того, как Джонни Депп вернул себе честное имя
, выиграв в суде дело о клевете против Эмбер Хёрд
, коллеги по цеху осмелели и начали чаще высказываться в поддержку актёра. Британская актриса Хелена Бонэм Картер
, сыгравшая с Джонни в нескольких фильмах, выразила в интервью изданию «The Sunday Times»
уверенность в том, что Депп полностью оправдан.
Рассуждая об участи Эмбер Хёрд, Бонэм Картер прямолинейно охарактеризовала бывшую жену Деппа как человека, который стал жертвой собственных амбиций. «По-моему, Эмбер попала под маятник. В этом-то и проблема со всеми этими тенденциями - когда люди прыгают в “вагончик” тренда и хотят стать лицом этого движения»
.
Кстати
О судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд сняли документальный фильм
Актриса также поделилась мнением о травле Джоан Роулинг
, которую леворадикальное интернет-сообщество дружно окрестило трансфобкой за критику политкорректного новояза. «Это кошмарно, полная чепуха. По-моему, это банальная травля. Доведенное до крайности судилище. Каждый несёт груз собственной истории травм, из которых складывается мнение и мировоззрение, и надо с уважением относится к личной истории человека и его боли. Но это не значит, что все должны сойтись в едином мнении по поводу чего бы то ни было - это было бы безумием и ужасно скучно. Роулинг не имела в виду ничего плохого, она просто сказала что-то, исходя из собственного опыта»
, - подытожила актриса.
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