Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему осудил Джоан Роулинг за «трансфобные» высказывания

3 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
3 ноября 2022
2 года прошло с тех пор, как писательница Джоан Роулинг позволила себе неосторожность высмеять политкорректную леволиберальную лексику, превращающую «женщину» в «менструирующего человека». С тех пор писательница ходит с диагнозом «хроническая трансфобия», который ей поставил консилиум прогрессивных пользователей соцсетей. Тогда же, в 2020 году исполнитель заглавной роли в фильмах о Поттере Дэниэл Рэдклифф одним из первых поспешил осудить Роулинг за её слова. К нему присоединились Эмма Уотсон и Эдди Редмэйн. Из тех, кто однозначно поддержал писательницу, назвав развернувшуюся против неё травлю омерзительной, был человек её поколения - Рэйф Файнс. Также за Роулинг вступились Джейсон Айзекс и Том Фелтон.

Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему осудил Джоан Роулинг за «трансфобные» высказывания

Может быть, именно после слов Файнса Рэдклифф решил прочистить горло и объяснить, почему он отреагировал на слова Роулинг таким образом. Актёру не хотелось, чтобы у фанатов возникло ощущение, что Роулинг говорит за всех, кто причастен к франшизе о Поттере.

«Причина, по которой я почувствовал, что мне надо что-то сказать, заключается в том, что после завершения съёмок «Поттера» я встретил большое количество квир-персон и транс-персон, отождествлявших себя с Поттером. И когда я увидел, что им причинили боль в тот день, я захотел дать им понять, что далеко не все, кто имеет отношение к фильму, думают в том же ключе. И это было важно», - рассказал актёр в комментарии изданию «IndieWire»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Она не какой-нибудь злобный ультраправый фашист»: Рэйф Файнс заступился за Джоан Роулинг
Джоан Роулинг потребовала свободы слова в открытом письме
Поиск по меткам
соцсетитравля
персоны
Джейсон АйзексЭдди РедмэйнДжоан РоулингДэниэл РэдклиффЭмма УотсонРэйф ФайнсТом Фелтон

фотографии >>
Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему осудил Джоан Роулинг за «трансфобные» высказывания фотографии
Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему осудил Джоан Роулинг за «трансфобные» высказывания фотографии
Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему осудил Джоан Роулинг за «трансфобные» высказывания фотографии
Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему осудил Джоан Роулинг за «трансфобные» высказывания фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Корнилова
2 ноября ушла из жизни актриса Елена Корнилова.
Светлана Спиридонова
30 октября ушла из жизни актриса Светлана Спиридонова.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Михаил Любезнов
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Ребекка Гиллинг
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Любовники
комедия
Россия, 2022
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
Я буду жить
комедия
Россия, 2022
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Ностальгия
драма
Италия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram