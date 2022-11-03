Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему осудил Джоан Роулинг за «трансфобные» высказывания

2 года прошло с тех пор, как писательница Джоан Роулинг позволила себе неосторожность высмеять политкорректную леволиберальную лексику
, превращающую «женщину» в «менструирующего человека». С тех пор писательница ходит с диагнозом «хроническая трансфобия», который ей поставил консилиум прогрессивных пользователей соцсетей. Тогда же, в 2020 году исполнитель заглавной роли в фильмах о Поттере Дэниэл Рэдклифф
одним из первых поспешил осудить Роулинг за её слова. К нему присоединились Эмма Уотсон
и Эдди Редмэйн
. Из тех, кто однозначно поддержал писательницу, назвав развернувшуюся против неё травлю омерзительной
, был человек её поколения - Рэйф Файнс
. Также за Роулинг вступились Джейсон Айзекс
и Том Фелтон
.
Может быть, именно после слов Файнса Рэдклифф решил прочистить горло и объяснить, почему он отреагировал на слова Роулинг таким образом. Актёру не хотелось, чтобы у фанатов возникло ощущение, что Роулинг говорит за всех, кто причастен к франшизе о Поттере.
«Причина, по которой я почувствовал, что мне надо что-то сказать, заключается в том, что после завершения съёмок «Поттера» я встретил большое количество квир-персон и транс-персон, отождествлявших себя с Поттером. И когда я увидел, что им причинили боль в тот день, я захотел дать им понять, что далеко не все, кто имеет отношение к фильму, думают в том же ключе. И это было важно»
, - рассказал актёр в комментарии изданию «IndieWire»
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