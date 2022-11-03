Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии

3 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
3 ноября 2022
В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера второго сезона сериала «Секреты семейной жизни» с Петром Скворцовым и Алёной Михайловой в главных ролях. По случаю выхода сезона сыгравшая в сериале одну из ролей Светлана Камынина дала изданию «OK!» интервью, в котором рассказала о своей новой профессии. О своей учёбе Камынина рассказала в соцсетях ещё в мае 2022 года - тогда актриса призналась, что из-за непостоянства актёрской профессии она чувствовала в себе нерастраченный потенциал: «Прошло пару лет и страданий, пока в декабре 2021 года я не попала на вебинар по коучингу и сразу же поняла что это оно! Мне всегда были важны и интересны ЛЮДИ. Их судьбы, их способ мышления, их выборы и выходы из всевозможных ситуаций (это то, что и привлекло меня в актёрской профессии). Ещё одним из плюсов коучинга был свободный график, возможность работать удалённо, и чтобы той самой неопределённости было гораздо меньше, чем в актерстве».

Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии

«Я закончила полугодовое обучение, получила сертификат, и теперь я сертифицированный специалист по развитию карьеры и самореализации. Не могу назвать свою новую работу психологической – это, скорее, исследовательская работа. Коучинг исходит из того, что человек сам является главным экспертом своей жизни и, соответственно, никто, кроме самого человека, лучше не знает, что, когда и как ему нужно. И главным вопросом является — как нам найти эти ответы. В этом и помогает карьерный коуч».

У самой Светланы с самореализацией в качестве коучинга проблем нет - после непродолжительной бесплатной практики актриса набрала клиентов и получает огромное удовольствие от работы.

Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии

«Сначала, чтобы получить достаточно практики, я поработала бесплатно. Клиенты у меня из разных сфер деятельности — предприниматели, психологи, актёры. Не могу сказать, что среди обратившихся ко мне людей преобладает какая-либо одна сфера деятельности, все они совершенно разные. С моими клиентами мы работаем на сессиях, сначала они озвучивают свой запрос – вопрос, на который человек хочет найти ответ – и затем начинается наша совместная работа. Мне нравится такое определение коуча — «ваш мыслительный партнёр». Вместе с клиентом мы думаем, исследуем, пытаемся найти ответы, которые он ищет».

Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии


«Почему я это выбрала? Во-первых, мне нравится работать с людьми, я не представляю себя работающей в одиночестве за компьютером, например. Я думаю, что это моё предназначение. Ведь, так или иначе, актёрство — это тоже работа с людьми, у актёра всегда есть партнёр, есть съёмочная группа вокруг. Лично мне коучинг даёт глубокое чувство удовлетворения и самореализации. Сейчас мне кажется, что таким образом я самореализуюсь гораздо больше, хотя, конечно, актёрская деятельность у меня в приоритете, коучингом я занимаюсь в свободное от неё время».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Софья Каштанова решила заняться дизайном интерьеров
Поиск по меткам
образование
персоны
Светлана КамынинаАлёна МихайловаПётр Скворцов
фильмы
Секреты семейной жизниСекреты семейной жизни-2

фотографии >>
Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии фотографии
Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии фотографии
Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии фотографии
Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Корнилова
2 ноября ушла из жизни актриса Елена Корнилова.
Светлана Спиридонова
30 октября ушла из жизни актриса Светлана Спиридонова.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Михаил Любезнов
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Ребекка Гиллинг
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Любовники
комедия
Россия, 2022
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
Я буду жить
комедия
Россия, 2022
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Ностальгия
драма
Италия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram