Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера второго сезона сериала «Секреты семейной жизни»
с Петром Скворцовым
и Алёной Михайловой
в главных ролях. По случаю выхода сезона сыгравшая в сериале одну из ролей Светлана Камынина
дала изданию «OK!» интервью, в котором рассказала о своей новой профессии
. О своей учёбе Камынина рассказала в соцсетях ещё в мае 2022 года - тогда актриса призналась, что из-за непостоянства актёрской профессии она чувствовала в себе нерастраченный потенциал: «Прошло пару лет и страданий, пока в декабре 2021 года я не попала на вебинар по коучингу и сразу же поняла что это оно! Мне всегда были важны и интересны ЛЮДИ. Их судьбы, их способ мышления, их выборы и выходы из всевозможных ситуаций (это то, что и привлекло меня в актёрской профессии). Ещё одним из плюсов коучинга был свободный график, возможность работать удалённо, и чтобы той самой неопределённости было гораздо меньше, чем в актерстве».
«Я закончила полугодовое обучение, получила сертификат, и теперь я сертифицированный специалист по развитию карьеры и самореализации. Не могу назвать свою новую работу психологической – это, скорее, исследовательская работа. Коучинг исходит из того, что человек сам является главным экспертом своей жизни и, соответственно, никто, кроме самого человека, лучше не знает, что, когда и как ему нужно. И главным вопросом является — как нам найти эти ответы. В этом и помогает карьерный коуч»
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У самой Светланы с самореализацией в качестве коучинга проблем нет - после непродолжительной бесплатной практики актриса набрала клиентов и получает огромное удовольствие от работы.
«Сначала, чтобы получить достаточно практики, я поработала бесплатно. Клиенты у меня из разных сфер деятельности — предприниматели, психологи, актёры. Не могу сказать, что среди обратившихся ко мне людей преобладает какая-либо одна сфера деятельности, все они совершенно разные. С моими клиентами мы работаем на сессиях, сначала они озвучивают свой запрос – вопрос, на который человек хочет найти ответ – и затем начинается наша совместная работа. Мне нравится такое определение коуча — «ваш мыслительный партнёр». Вместе с клиентом мы думаем, исследуем, пытаемся найти ответы, которые он ищет»
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«Почему я это выбрала? Во-первых, мне нравится работать с людьми, я не представляю себя работающей в одиночестве за компьютером, например. Я думаю, что это моё предназначение. Ведь, так или иначе, актёрство — это тоже работа с людьми, у актёра всегда есть партнёр, есть съёмочная группа вокруг. Лично мне коучинг даёт глубокое чувство удовлетворения и самореализации. Сейчас мне кажется, что таким образом я самореализуюсь гораздо больше, хотя, конечно, актёрская деятельность у меня в приоритете, коучингом я занимаюсь в свободное от неё время»
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