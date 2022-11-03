Удачный дебют: Елизавета Базыкина рассказала о судьбоносной встрече с Валерием Тодоровским

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Актриса выучилась на коуча и помогает своим клиентом с самореализацией

Светлана Камынина рассказала о своей новой профессии

3 ноября

Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему осудил Джоан Роулинг за «трансфобные» высказывания

Тема, которую будут мусолить ещё десять лет