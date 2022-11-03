Удачный дебют: Елизавета Базыкина рассказала о судьбоносной встрече с Валерием Тодоровским

Дебютантка Елизавета Базыкина
родом из Сызрани взяла высокий старт, снявшись в своей первой (и главной) роли в новом сериале Валерия Тодоровского «Надвое»
. До встречи с Тодоровским Елизавета работала во МХАТе им. М. Горького и ни разу не была на съёмочной площадке. О том, как состоялся её дебют в кино, актриса рассказала в интервью изданию «OK!»
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«Однокурсники тоже спрашивают: «Как она туда попала? Как?» А получилось всё действительно благодаря случаю, судьбе, удаче. У меня тогда еще даже агента не было! Я работала во МХАТе им. М. Горького, куда меня также случайно и волшебно утвердили на роль в спектакле Виктора Моисеевича Крамера «Лес», я играла Аксюшу. И тоже совершенно чудесным, каким-то судьбоносным образом в партнерах у меня были Гриша Сиятвинда и Андрей Ильич Мерзликин, с которыми мы очень подружились. А Андрей Ильич очень много работал с Валерием Петровичем. И вот мы отпремьерили спектакль, Андрей Ильич выложил в соцсети фотографии, на одной из которых была я. На следующий день мне пишет Татьяна Ивановна Талькова, кастинг-директор компании «Мармот» Валерия Петровича. Сначала она меня пригласила просто на встречу с режиссером, мне не назначили пробы, не дали ни текста, ни тем более сценарий, просто сказали «познакомимся». И когда я пришла, мы действительно сидели и разговаривали, обсуждали какие-то отвлеченные вещи. В конце разговора Валерий Петрович сказал, что чуть позже меня позовут на пробы, пришлют сцены»
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Героиня Елизаветы - скромная с виду виолончелистка Настя, которая приезжает из Петербурга в Москву на конкурс. Сама Елизавета серьёзно занималась вокалом и приехала в Москву, чтобы учиться академическому вокалу. Однако гораздо проще оказалось поступить в театральный вуз.
«Когда я занималась вокалом, то планировала связать свою жизнь с ним. Да, я читала стихи на каких-то конкурсах, но всё равно, никогда даже не могла подумать о том, чтобы стать актрисой. У нас в музыкальной школе был актёрский кружок, где ребята ставили спектакли, но от меня это всё было так далеко... После школы я приехала в Москву, чтобы изучать академический вокал, стать профессиональной певицей, но что-то не задалось. Меня не брали ни в один вуз, потому что у меня была очень слабая база — нужно было сначала окончить училище, а я приехала просто с природными данными, без поставленного голоса. Но я не отчаялась, собиралась поступать на следующий год, решила остаться в Москве и переждать. Пошла работать и как-то так выросла за этот год в столице, что поняла, что не хочу становиться профессиональной певицей, выступать в театрах оперы и балета. К тому же все песни, которые я исполняла, всё равно были более артистичными, с юмором, с разными эмоциями, мне всегда были ближе мюзикловые какие-то вещи. И когда я осознала, что не хочу становиться оперной певицей, то подумала: может быть, попробовать поступить на актрису? На тот момент я познакомилась с ребятами, которые поступали на актёрский, программа у меня уже была практически готова. Я пошла в пятерку наших лучших театральных вузов и везде начала проходить! Я тогда подумала: «Странно, что это такое? Как-то это очень удивительно». В итоге я дошла до конкурса во ВГИКе, в Школе-студии МХАТ и в ГИТИСе. А так как в ГИТИСе всё происходило быстрее и я, считай, уже туда поступила, то решила там и остаться. И вот так совершенно чудесным образом в мою жизнь пришел театр».
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