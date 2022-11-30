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Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо

30 ноября
2022 год

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30 ноября 2022
29 ноября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера новогодней комедии «Ёлки 9». Среди гостей показа были актёры фильма Евгений Кулик, Фёдор Добронравов, Ян Цапник, Елена Захарова, Софья Присс и многие другие члены съёмочной команды, а также Филипп Киркоров, который исполнил небольшую, но важную роль в картине, Алика Смехова, Елена Борщёва, Ирина Безрукова, Ольга Кабо, Эвелина Блёданс, Никита Тарасов, Маргарита Аброськина, Юлия Савичева, Алёна Чехова.

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Филипп Киркоров с детьми

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Евгений Кулик

Фильм «Ёлки 9» в прокате с 1 декабря.

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Фёдор, Иван и Анна Добронравовы

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Ян Цапник

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Елена Захарова

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Софья Присс

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Ирина Безрукова

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Ольга Кабо

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Алика Смехова

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Алёна Водонаева

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Эвелина Блёданс

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Елена Борщёва

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Маргарита Аброськина

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Алёна Чехова

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Юлия Савичева

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Рита Дакота с отцом и с дочерью Мией

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Александр Носик

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Владимир Левкин с семьёй

Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо
фото: Никита Тарасов с женой
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   30.11.2022 - 15:50
Некоторые так эффектно одеты, что приятно смотреть. Почему интересно не вводят дресс-код на такие премьеры. А то приходят в ботинках и свитерах. читать далее>>
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Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо фотографии
Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо фотографии
Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо фотографии
Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо фотографии
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