Цвет настроения красный: Филипп Киркоров, Евгений Кулик и Ольга Кабо

29 ноября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера новогодней комедии «Ёлки 9»
. Среди гостей показа были актёры фильма Евгений Кулик
, Фёдор Добронравов
, Ян Цапник
, Елена Захарова
, Софья Присс
и многие другие члены съёмочной команды, а также Филипп Киркоров
, который исполнил небольшую, но важную роль в картине, Алика Смехова
, Елена Борщёва
, Ирина Безрукова
, Ольга Кабо
, Эвелина Блёданс
, Никита Тарасов
, Маргарита Аброськина
, Юлия Савичева
, Алёна Чехова
.
фото: Филипп Киркоров с детьми
фото: Евгений Кулик
Фильм «Ёлки 9» в прокате с 1 декабря.
фото: Фёдор, Иван и Анна Добронравовы
фото: Ян Цапник
фото: Елена Захарова
фото: Софья Присс
фото: Ирина Безрукова
фото: Ольга Кабо
фото: Алика Смехова
фото: Алёна Водонаева
фото: Эвелина Блёданс
фото: Елена Борщёва
фото: Маргарита Аброськина
фото: Алёна Чехова
фото: Юлия Савичева
фото: Рита Дакота с отцом и с дочерью Мией
фото: Александр Носик
фото: Владимир Левкин с семьёй фото: Никита Тарасов с женой
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