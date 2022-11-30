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Романа Полански обвиняют в клевете

30 ноября
2022 год

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30 ноября 2022

Во Франции пройдёт суд над режиссёром Романом Полански по делу о клевете. Истцом выступит британская актриса Шарлотта Льюис, которая ранее обвинила Полански в сексуальном насилии. Слушание назначено на 5 марта 2024 года в Париже.

Романа Полански обвиняют в клевете

В интервью изданию Paris Match Полански отрицал свою вину и заявил, что Льюис лжёт об изнасиловании. После этого актриса обратилась в суд с жалобой на режиссёра и на само издание – директор Paris Match тоже предстанет ответчиком в суде. Пока что Полански никак не прокомментировал судебные обвинения.

Ранее режиссёра никогда не судили не территории Франции, однако против него неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году его обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Чтобы смягчить приговор, Полански согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, режиссёр сбежал из США в Великобританию, а затем — во Францию. Позже о насилии заявляли и другие женщины. В 2019 году актриса Валентина Моннье заявила, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссёра. Эти обвинения Полански тоже отрицает.
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