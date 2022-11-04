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Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая

4 ноября
2022 год

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4 ноября 2022
На днях модный дом Dior представил рекламную кампанию новой коллекции мужской одежды, лицом которой стал Роберт Паттинсон. Сотрудничество Паттинсона с Dior длится уже десятилетие - актёр несколько лет был лицом рекламной кампании парфюма «Dior Homme», прежде чем его «повысили».

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Роберт Паттинсон в рекламе Dior Homme Sport

Традиция привлекать звёзд кино в качестве амбассадоров брендов появилась в середине 1940-х годов. Кинозвёздам предшествовали известные спортсмены, а с появлением в 1965 году цветного телевидения рекламные предложения стали поступать ведущим развлекательных программ. В результате долголетнего сотрудничества модных брендов со звёздами шоу-бизнеса зачастую выстраивается крепкая ассоциативная связь. Как Шарлиз Терон ассоциируется с пустынно-позолоченными рекламами парфюма «Dior J’Adore», так Джаред Лето - с яркими костюмами Gucci, а Кристен Стюарт - с безнадежными попытками Chanel привнести в свою твидовую классику молодёжную дерзость.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Шарлиз Терон в рекламе парфюма Dior "J'adore Infinissime"

А разорванное из-за репутационных рисков сотрудничество, как в случае с Джонни Деппом и Dior, стремится к восстановлению в более благоприятных условиях. Иногда эта связь даже переходит по наследству следующему поколению. Лили-Роуз Депп вслед за Ванессой Паради хранит верность Chanel, а Дева Кассель получила предложение от Dolce & Gabbana, лицом которых была её мать Моника Беллуччи.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Лили-Роуз Депп в рекламе парфюма "Chanel № 5"

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Ванесса Паради в рекламе парфюма Chanel "Coco"

К настоящему времени все более-менее яркие звёзды и звёздочки голливудского небосклона на долгие годы ангажированы крупными люксовыми брендами. Помимо Паттинсона, Терон и Деппа в семействе Dior также проживают Дженнифер Лоуренс, Марион Котийяр, Натали Портман, Аня Тейлор-Джой и Рами Малек.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Дженнифер Лоуренс в рекламной кампании Dior, предварительная осенняя коллекция 2020

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Натали Портман в рекламной кампании Rouge Dior 2021

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Аня Тейлор-Джой в рекламной кампании Dior Addict 2022

Вместе с Кристен Стюарт и Лили-Роуз Депп продукцию Chanel продвигали кредитоспособным массам Кира Найтли и Марго Робби, а легендарный парфюм Chanel №5 рекламировали Николь Кидман, Одри Тоту, Катрин Денёв и даже Брэд Питт.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Кристен Стюарт в Chanel, Vouge Australia, февраль 2022

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Кира Найтли в рекламной кампании ювелирных украшений Chanel Coco Crush осень-зима 2016

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Николь Кидман в рекламной кампании парфюма Chanel №5

В Доме Gucci глубже всех пустил корни Джаред Лето, но в разное время там проживали Блейк Лайвли, Гарри Стайлз, Дрю Берримор и Дакота Джонсон.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Джаред Лето в рекламной кампании Gucci, коллекция весна-лето 2022

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Гарри Стайлз в рекламной кампании Gucci Cruise 2019

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Дакота Джонсон в рекламной кампании парфюма Gucci Bloom, 2017

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Дрю Бэрримор в рекламной кампании ювелирной коллекции Gucci, 2008

Под дорогостоящей опекой Prada в настоящее время находятся Хантер Шафер, Том Холланд и Эмма Уотсон, которая дебютировала в августе этого года не только как новое лицо бренда, но и как режиссёр, сняв рекламу парфюма Prada Paradoxe с собой в главной роли.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Хантер Шафер в рекламой кампании сумок Prada Galleria

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Эмма Уотсон в рекламной кампании Prada Paradoxe

Как и Gucci маркетологи Prada обратили свой взор на восток, пригласив к сотрудничеству южнокорейских и китайских звёзд. А в далёком 2013 году, когда всевозможная инклюзивность ещё не завоевала расчётливый мир моды, мужскую осенне-зимнюю коллекцию бренда разом представляли Бен Уишоу, Кристоф Вальц, Эзра Миллер, Аарон Тейлор-Джонсон, Харви Кейтель и Бенисио Дель Торо.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Эзра Миллер в рекламной кампании Prada, осенне-зимняя коллекция 2013/14

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Аарон Тейлор-Джонсон в рекламной кампании Prada, весенне-летняя коллекция 2013

В рекламных кампаниях Valentino c декабря 2020 года единолично царствует Зендая. В июле 2020 года в разгар пандемии коронавирусной инфекции креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли придумал остроумную DIY-кампанию, для которой снялись находящиеся в самоизоляции Гвинет Пэлтроу, Лора Дерн и Фрэнсис МакДорманд.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Зендая в рекламной кампании Valentino, зимняя коллекция 2022

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Фрэнсис МакДорманд в рекламной кампании Valentino, зимняя коллекция 2020

Интересы Louis Vuitton представляют Дженнифер Коннелли, Эмма Стоун, Софи Тёрнер, Алисия Викандер и Леа Сейду. Недавно к этой семье примкнула индийская актриса Дипика Падуконе.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Эмма Стоун в рекламной кампании парфюма Louis Vuitton "Heures d’Absence"

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Леа Сейду в рекламной кампании коллекции сумок Louis Vuitton Capucines

В пёстрых многофигурных композициях рекламных кампаниий Dolce & Gabbana солировали Моника Беллуччи, Эмилия Кларк, Кит Харингтон и Мадонна.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Мадонна в рекламной кампании Dolce & Gabbana, коллекция весна-лето 2010

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Эмилия Кларк в рекламной кампании парфюма Dolce & Gabbana "The One"

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Кит Харингтон в рекламной кампании парфюма Dplce & Gabbana "The One"

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Моника Беллуччи в рекламной кампании Dolce & Gabbana, весенне-летняя коллекция 2013

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Моника Беллуччи в рекламной кампании Dolce & Gabbana, осенне-зимняя коллекция 2013/14

Британский бренд Burberry активно внедрял в ряды моделей захвативших Голливуд соотечественников. В легендарных тренчкотах позировали Джейми Кемпбелл Бауэр, Эдди Редмэйн, Эмма Уотсон, Сьюки Уотерхаус, Кара Делевинь, Мэтт Смит, Дуглас Бут, Сиенна Миллер и Том Стёрридж. В 2021 году лицом бренда стал голый по пояс американец Адам Драйвер.

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Дуглас Бут, Том Хьюз и Эмма Уотсон в рекламной кампании Burberry, осенне-зимняя коллекция 2009/10

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Эдди Редмэйн и Кара Делевинь в рекламной кампании Burberry, весенне-летняя коллекция 2012

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Алекс Петтифер, Эдди Редмэйн и Агнесс Дейн в рекламной кампании Burberry, весенняя коллекция 2008

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Том Стёрридж и Сиенна Миллер в рекламной кампании Burberry, осенняя коллекция 2013

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
фото: Адам Драйвер в рекламной кампании парфюма Burberry "Hero"
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Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая фотографии
Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая фотографии
Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая фотографии
Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая фотографии
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