Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая

На днях модный дом Dior представил
рекламную кампанию новой коллекции мужской одежды
, лицом которой стал
Роберт Паттинсон
. Сотрудничество Паттинсона с Dior длится уже десятилетие - актёр несколько лет был лицом рекламной кампании парфюма «Dior Homme», прежде чем его «повысили».
фото: Роберт Паттинсон в рекламе Dior Homme Sport
Традиция привлекать звёзд кино в качестве амбассадоров брендов появилась в середине 1940-х годов. Кинозвёздам предшествовали известные спортсмены, а с появлением в 1965 году цветного телевидения рекламные предложения стали поступать ведущим развлекательных программ. В результате долголетнего сотрудничества модных брендов со звёздами шоу-бизнеса зачастую выстраивается крепкая ассоциативная связь. Как
Шарлиз Терон
ассоциируется с пустынно-позолоченными рекламами парфюма «Dior J’Adore», так
Джаред Лето
- с яркими костюмами Gucci, а
Кристен Стюарт
- с безнадежными попытками Chanel привнести в свою твидовую классику молодёжную дерзость.
фото: Шарлиз Терон в рекламе парфюма Dior "J'adore Infinissime"
А разорванное из-за репутационных рисков сотрудничество, как в случае с
Джонни Деппом
и Dior,
стремится к восстановлению в более благоприятных условиях
. Иногда эта связь даже переходит по наследству следующему поколению.
Лили-Роуз Депп
вслед за
Ванессой Паради
хранит верность Chanel, а
Дева Кассель
получила предложение от Dolce & Gabbana, лицом которых была её мать
Моника Беллуччи
.
фото: Лили-Роуз Депп в рекламе парфюма "Chanel № 5"
фото: Ванесса Паради в рекламе парфюма Chanel "Coco"
К настоящему времени все более-менее яркие звёзды и звёздочки голливудского небосклона на долгие годы ангажированы крупными люксовыми брендами. Помимо
Паттинсона
,
Терон
и
Деппа
в семействе Dior также проживают
Дженнифер Лоуренс
,
Марион Котийяр
,
Натали Портман
,
Аня Тейлор-Джой
и
Рами Малек
.
фото: Дженнифер Лоуренс в рекламной кампании Dior, предварительная осенняя коллекция 2020
фото: Натали Портман в рекламной кампании Rouge Dior 2021
фото: Аня Тейлор-Джой в рекламной кампании Dior Addict 2022
Вместе с
Кристен Стюарт
и
Лили-Роуз Депп
продукцию Chanel продвигали кредитоспособным массам
Кира Найтли
и
Марго Робби
, а легендарный парфюм Chanel №5 рекламировали
Николь Кидман
,
Одри Тоту
,
Катрин Денёв
и даже
Брэд Питт
.
фото: Кристен Стюарт в Chanel, Vouge Australia, февраль 2022
фото: Кира Найтли в рекламной кампании ювелирных украшений Chanel Coco Crush осень-зима 2016
фото: Николь Кидман в рекламной кампании парфюма Chanel №5
В Доме Gucci глубже всех пустил корни Джаред Лето, но в разное время там проживали
Блейк Лайвли
,
Гарри Стайлз
,
Дрю Берримор
и
Дакота Джонсон
.
фото: Джаред Лето в рекламной кампании Gucci, коллекция весна-лето 2022
фото: Гарри Стайлз в рекламной кампании Gucci Cruise 2019
фото: Дакота Джонсон в рекламной кампании парфюма Gucci Bloom, 2017
фото: Дрю Бэрримор в рекламной кампании ювелирной коллекции Gucci, 2008
Под дорогостоящей опекой Prada в настоящее время находятся
Хантер Шафер
,
Том Холланд
и
Эмма Уотсон
, которая дебютировала в августе этого года не только как новое лицо бренда, но и как режиссёр,
сняв рекламу парфюма Prada Paradoxe с собой в главной роли
.
фото: Хантер Шафер в рекламой кампании сумок Prada Galleria
фото: Эмма Уотсон в рекламной кампании Prada Paradoxe
Как и Gucci маркетологи Prada обратили свой взор на восток, пригласив к сотрудничеству южнокорейских и китайских звёзд. А в далёком 2013 году, когда всевозможная инклюзивность ещё не завоевала расчётливый мир моды, мужскую осенне-зимнюю коллекцию бренда разом представляли
Бен Уишоу
,
Кристоф Вальц
,
Эзра Миллер
,
Аарон Тейлор-Джонсон
,
Харви Кейтель
и
Бенисио Дель Торо
.
фото: Эзра Миллер в рекламной кампании Prada, осенне-зимняя коллекция 2013/14
фото: Аарон Тейлор-Джонсон в рекламной кампании Prada, весенне-летняя коллекция 2013
В рекламных кампаниях Valentino c декабря 2020 года единолично царствует
Зендая
. В июле 2020 года в разгар пандемии коронавирусной инфекции креативный директор бренда
Пьерпаоло Пиччоли
придумал остроумную DIY-кампанию, для которой снялись находящиеся в самоизоляции
Гвинет Пэлтроу
,
Лора Дерн
и
Фрэнсис МакДорманд
.
фото: Зендая в рекламной кампании Valentino, зимняя коллекция 2022
фото: Фрэнсис МакДорманд в рекламной кампании Valentino, зимняя коллекция 2020
Интересы Louis Vuitton представляют
Дженнифер Коннелли
,
Эмма Стоун
,
Софи Тёрнер
,
Алисия Викандер
и
Леа Сейду
. Недавно к этой семье примкнула индийская актриса
Дипика Падуконе
.
фото: Эмма Стоун в рекламной кампании парфюма Louis Vuitton "Heures d’Absence"
фото: Леа Сейду в рекламной кампании коллекции сумок Louis Vuitton Capucines
В пёстрых многофигурных композициях рекламных кампаниий Dolce & Gabbana солировали
Моника Беллуччи
,
Эмилия Кларк
,
Кит Харингтон
и
Мадонна
.
фото: Мадонна в рекламной кампании Dolce & Gabbana, коллекция весна-лето 2010
фото: Эмилия Кларк в рекламной кампании парфюма Dolce & Gabbana "The One"
фото: Кит Харингтон в рекламной кампании парфюма Dplce & Gabbana "The One"
фото: Моника Беллуччи в рекламной кампании Dolce & Gabbana, весенне-летняя коллекция 2013
фото: Моника Беллуччи в рекламной кампании Dolce & Gabbana, осенне-зимняя коллекция 2013/14
Британский бренд Burberry активно внедрял в ряды моделей захвативших Голливуд соотечественников. В легендарных тренчкотах позировали
Джейми Кемпбелл Бауэр
,
Эдди Редмэйн
,
Эмма Уотсон
,
Сьюки Уотерхаус
,
Кара Делевинь
,
Мэтт Смит
,
Дуглас Бут
,
Сиенна Миллер
и
Том Стёрридж
. В 2021 году лицом бренда стал голый по пояс американец
Адам Драйвер
.
фото: Дуглас Бут, Том Хьюз и Эмма Уотсон в рекламной кампании Burberry, осенне-зимняя коллекция 2009/10
фото: Эдди Редмэйн и Кара Делевинь в рекламной кампании Burberry, весенне-летняя коллекция 2012
фото: Алекс Петтифер, Эдди Редмэйн и Агнесс Дейн в рекламной кампании Burberry, весенняя коллекция 2008
фото: Том Стёрридж и Сиенна Миллер в рекламной кампании Burberry, осенняя коллекция 2013 фото: Адам Драйвер в рекламной кампании парфюма Burberry "Hero"
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