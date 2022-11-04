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Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв

4 ноября
2022 год

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4 ноября 2022
3 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера психологического триллера Алисы Ерохиной «Накануне». Фильм исследует внутренний мир подростка, преследующего любовницу своего отца. Среди гостей премьеры были Кирилл Кяро, Дарья Екамасова, Евгений Харитонов, Мила Ершова, Марина Маныч, Анастасия Кувшинова, Вероника Жукова и другие.

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв
фото: Алиса Ерохина и Дарья Екамаксова

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв
фото: Кирилл Кяро

Фильм «Накануне» в прокате с 10 ноября.

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв
фото: Владимир Селезнёв с женой

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв
фото: Евгений Харитонов

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв
фото: Марина Маныч

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв
фото: Мила Ершова

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв
фото: Анастасия Кувшинова

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв
фото: Вероника Жукова
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Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв фотографии
Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв фотографии
Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв фотографии
Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв фотографии
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