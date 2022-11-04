Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв

3 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера психологического триллера Алисы Ерохиной «Накануне»
. Фильм исследует внутренний мир подростка, преследующего любовницу своего отца. Среди гостей премьеры были Кирилл Кяро
, Дарья Екамасова
, Евгений Харитонов
, Мила Ершова
, Марина Маныч
, Анастасия Кувшинова
, Вероника Жукова
и другие.
фото: Алиса Ерохина и Дарья Екамаксова
фото: Кирилл Кяро
Фильм «Накануне» в прокате с 10 ноября.
фото: Владимир Селезнёв с женой
фото: Евгений Харитонов
фото: Марина Маныч
фото: Мила Ершова
фото: Анастасия Кувшинова фото: Вероника Жукова
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