Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова

анонс

Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая

3 ноября

Удачный дебют: Елизавета Базыкина рассказала о судьбоносной встрече с Валерием Тодоровским

Не получится в консерватории, получится в кино