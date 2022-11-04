Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова

Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова
Премьера фильма «Скоро кончится лето»
2 ноября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера семейного роуд-муви «Звёзды мне укажут путь» режиссёра Филиппа Абрютина. В центре сюжета – непростые отношения между непутёвым отцом и его десятилетней дочерью и их путешествие с родного Юга в далёкую Москву. Среди гостей премьеры были Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян с сыном Иваном, Марк Богатырёв, Маша Цигаль, Алёна Чехова, Анна Чурина, Елизавета Бугулова и другие.
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