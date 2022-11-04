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Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
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Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова

4 ноября
2022 год

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4 ноября 2022

2 ноября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера семейного роуд-муви «Звёзды мне укажут путь» режиссёра Филиппа Абрютина. В центре сюжета – непростые отношения между непутёвым отцом и его десятилетней дочерью и их путешествие с родного Юга в далёкую Москву. Среди гостей премьеры были Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян с сыном Иваном, Марк Богатырёв, Маша Цигаль, Алёна Чехова, Анна Чурина, Елизавета Бугулова и другие.

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова
фото: Ирина Безрукова

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова
фото: Марк Богатырёв

Фильм «Звёзды мне укажут путь» в прокате с 10 ноября.

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова
фото: Дмитрий Харатьян с сыном Иваном

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова
фото: Анна Чурина

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова
фото: Алёна Чехова Елизавета Бугулова

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова
фото: Маша Цигаль

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова
фото: Иван Соловьёв

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова
фото: Творческая группа фильма
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Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова фотографии
Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова фотографии
Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова фотографии
Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова фотографии
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Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

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