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Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
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Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова

4 ноября
2022 год

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4 ноября 2022

27 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась зрительская премьера комедии «Скоро кончится лето» режиссёра Яны Скопиной. В центре сюжета – история Бахи – парня, пытающегося найти себя и мечтающего стать сверхчеловеком, чтобы покорить весь мир, а в особенности – польскую красавицу, которая его совсем не замечает. Среди гостей картины были Григорий Верник, Таша Белая, Екатерина Голубева-Польди, Жан Просянов, Виолетта Богданова, Екатерина Рокотова и другие.

Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова
фото: Григорий Верник

Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова
фото: Таша Белая

Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова
фото: Екатерина Голубева-Польди

Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова
фото: Виолетта Богданова

Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова
фото: Екатерина Рокотова

Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова
фото: Жан Просянов

Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова
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Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова фотографии
Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова фотографии
Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова фотографии
Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова фотографии
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Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

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