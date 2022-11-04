Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова

анонс

Премьера фильма «Звёзды мне укажут путь»

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова

Сталкер: Дарья Екамасова, Кирилл Кяро и Владимир Селезнёв

Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая

3 ноября

Удачный дебют: Елизавета Базыкина рассказала о судьбоносной встрече с Валерием Тодоровским

Не получится в консерватории, получится в кино