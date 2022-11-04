Ветер перемен: Григорий Верник, Екатерина Голубева-Польди и Виолетта Богданова

Музыка нас связала: Ирина Безрукова, Дмитрий Харатьян и Алёна Чехова
Премьера фильма «Звёзды мне укажут путь»
27 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась зрительская премьера комедии «Скоро кончится лето» режиссёра Яны Скопиной. В центре сюжета – история Бахи – парня, пытающегося найти себя и мечтающего стать сверхчеловеком, чтобы покорить весь мир, а в особенности – польскую красавицу, которая его совсем не замечает. Среди гостей картины были Григорий Верник, Таша Белая, Екатерина Голубева-Польди, Жан Просянов, Виолетта Богданова, Екатерина Рокотова и другие.
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