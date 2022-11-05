Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились

5 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
5 ноября 2022
Ребел Уилсон и модельер Рамона Агрума обручились спустя семь месяцев отношений. По информации издания Page Six, помолвка состоялась ещё несколько недель назад, но известно об этом стало после недавней вечеринки по случаю Хэллоуина.

СМИ: Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились
фото: Рамона Агрума и Ребел Уилсон

«Они целовались и всем рассказывали, как рады помолвке», – сообщил инсайдер издания. У обеих на безымянных пальцах были заметны кольца.

СМИ: Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились

Ребел объявила о романе с Рамоной в июне этого года: «Думала, что ищу диснеевского принца… Но, может, всё это время мне нужна была диснеевская принцесса?», – написала актриса в запрещённой в РФ соцсети, опубликовав фотографию с Агрумой. Впрочем, особенно проницательные поклонники могли догадаться об отношениях Ребел и Рамоны ещё в конце марта, когда актриса и модельер вместе появились на вечеринке «Vanity Fair» в честь премии «Оскар».

Впервые Ребел, не называя имени Рамоны, рассказала о новом романе в том же интервью «People» и призналась, что их отношения начались с телефонных разговоров. «Мы познакомились через общего друга. И прежде чем встретиться, несколько недель общались по телефону. И оказалось, что это хороший способ узнать друг друга. Было в этом что-то старомодное».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ребел Уилсон объявила о романе с модельером Рамоной Аргумой
Поиск по меткам
любовь
персоны
Ребел Уилсон

фотографии >>
СМИ: Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились фотографии
СМИ: Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились фотографии
СМИ: Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились фотографии
СМИ: Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Андрей Козлов
Сергей Медведев
Николай Плотников
Павел Прилучный
Екатерина Федулова
Александр Хващинский
Яна Чигир
Эльке Зоммер
Вивьен Ли
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Любовники
комедия
Россия, 2022
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
Я буду жить
комедия
Россия, 2022
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен