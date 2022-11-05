СМИ: Ребел Уилсон и Рамона Агрума обручились

Ребел Уилсон и модельер Рамона Агрума обручились спустя семь месяцев отношений. По информации издания Page Six, помолвка состоялась ещё несколько недель назад, но известно об этом стало после недавней вечеринки по случаю Хэллоуина.
фото: Рамона Агрума и Ребел Уилсон
«Они целовались и всем рассказывали, как рады помолвке», – сообщил инсайдер издания. У обеих на безымянных пальцах были заметны кольца.
Ребел объявила о романе с Рамоной в июне этого года: «Думала, что ищу диснеевского принца… Но, может, всё это время мне нужна была диснеевская принцесса?», – написала актриса в запрещённой в РФ соцсети, опубликовав фотографию с Агрумой. Впрочем, особенно проницательные поклонники могли догадаться об отношениях Ребел и Рамоны ещё в конце марта, когда актриса и модельер вместе появились на вечеринке «Vanity Fair» в честь премии «Оскар».
Впервые Ребел, не называя имени Рамоны, рассказала о новом романе в том же интервью «People» и призналась, что их отношения начались с телефонных разговоров. «Мы познакомились через общего друга. И прежде чем встретиться, несколько недель общались по телефону. И оказалось, что это хороший способ узнать друг друга. Было в этом что-то старомодное».
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