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6 ноября 2022
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Джонни Депп примет участие в показе бельевого бренда Рианны
Джонни Депп примет участие в показе бельевого бренда Рианны
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6 ноября 2022
Джонни Депп
примет участие
в показе бельевого бренда Savage X Fenty певицы
Рианны
. Актёр станет первым мужчиной, приглашённым на шоу в качестве модели. Шоу запланировано на 9 ноября с прямой трансляцией на Amazon Prime Video.
Вместе с ним по подиуму пройдутся
Кара Делевинь
,
Ирина Шейк
,
Тараджи Хенсон
и другие. Многие поклонники Рианны выразили несогласие с решением певицы: они оказались недовольны тем, что она пригласила на шоу мужчину, которого
недавно обвиняли в домашнем насилии
. Сама Рианна никак не комментировала своё решение.
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