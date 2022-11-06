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Джонни Депп примет участие в показе бельевого бренда Рианны

6 ноября
2022 год

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6 ноября 2022
Джонни Депп примет участие в показе бельевого бренда Savage X Fenty певицы Рианны. Актёр станет первым мужчиной, приглашённым на шоу в качестве модели. Шоу запланировано на 9 ноября с прямой трансляцией на Amazon Prime Video.

Джонни Депп примет участие в показе бельевого бренда Рианны

Вместе с ним по подиуму пройдутся Кара Делевинь, Ирина Шейк, Тараджи Хенсон и другие. Многие поклонники Рианны выразили несогласие с решением певицы: они оказались недовольны тем, что она пригласила на шоу мужчину, которого недавно обвиняли в домашнем насилии. Сама Рианна никак не комментировала своё решение.

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Кара ДелевиньДжонни ДеппРианнаТараджи ХенсонИрина Шейк

фотографии >>
Джонни Депп примет участие в показе бельевого бренда Рианны фотографии
Джонни Депп примет участие в показе бельевого бренда Рианны фотографии
Джонни Депп примет участие в показе бельевого бренда Рианны фотографии
Джонни Депп примет участие в показе бельевого бренда Рианны фотографии
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