Ребел Уилсон опровергла новость о помолвке

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Актёр станет первым мужчиной, приглашённым на шоу в качестве модели

Их отношения начались с телефонных разговоров

5 ноября

Шэрон Стоун предстоит операция по удалению миомы

Актриса рассказала, что верный диагноз ей поставили только со второго раза