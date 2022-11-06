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Ребел Уилсон опровергла новость о помолвке

6 ноября
2022 год

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6 ноября 2022
Ребел Уилсон опровергла новость о помолвке со своей возлюбленной Рамоной Агрумой. Актриса опубликовала в соцсетях видео с Рамоной и написала: «Всем спасибо за добрые пожелания, но мы не помолвлены!».

Ребел Уилсон опровергла новость о помолвке
фото: Рамона Агрума и Ребел Уилсон

О своём новом романе Ребел объявила в июне этого года. Актриса опубликовала фотографию с возлюбленной и написала: «Думала, что ищу диснеевского принца… Но, может, всё это время мне нужна была диснеевская принцесса?» После недавней вечеринки по случаю празднования Хеллоуина в СМИ появилась информация о том, что у обоих девушек на безымянных пальцах заметны помолвочные кольца. Но пока что поклонникам придётся подождать.
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Ребел Уилсон опровергла новость о помолвке фотографии
Ребел Уилсон опровергла новость о помолвке фотографии
Ребел Уилсон опровергла новость о помолвке фотографии
Ребел Уилсон опровергла новость о помолвке фотографии
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