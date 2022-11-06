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LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето

6 ноября
2022 год

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6 ноября 2022

В музее LACMA в Лос-Анджелесе прошёл 11-й гала-вечер Art+Film, на котором ежегодно чествуют деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства. В этом году вечер был посвящён режиссёру фильма «Решение уйти» Пак Чхан Уку и художнице Хелен Пашгян.

Среди гостей торжества были Сальма Хайек, Сидни Суини, Джаред Лето, Эндрю Гарфилд, Оливия Уайлд, Билли Айлиш, Пэрис Хилтон, Эллиот Пейдж и многие другие.

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Сальма Хайек

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Сидни Суини

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Оливия Уайлд

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Эндрю Гарфилд

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Эдриан Броуди

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Билли Айлиш и Джесси Разерфорд

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Джаред Лето

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Джуд Лоу

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Джулия Гарнер

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Эллиот Пейдж

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Кэри Маллиган

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Пэрис Хилтон

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Ли Бен Хон

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Хайди Клум

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Пак Чхан Ук

LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето
фото: Хелен Пашгиан
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LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето фотографии
LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето фотографии
LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето фотографии
LACMA Art+Film: Сальма Хайек, Сидни Суини и Джаред Лето фотографии
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