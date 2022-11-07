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«Бегут за деньгами»: Дмибрий Goblin Пучков о покинувших Россию артистах

7 ноября
2022 год

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7 ноября 2022
Стёртый с лица Youtube блогер и легендарный переводчик фильмов Дмитрий Goblin Пучков в интервью Вячеславу Манучарову выразил мнение, что уехавшие на Запад российские звёзды руководствуются исключительно меркантильными соображениями.

«Бегут за деньгами»: Дмибрий Goblin Пучков о покинувших Россию артистах

«Мегазвёзды типа Аллы Брисовны бегут на Запад за деньгами. Я так понимаю. Деньги лежат на Западе. Давным-давно заработанное бабло туда выведено. А поскольку все российские деньги выметают отовсюду без всякой жалости, они, защищая свои деньги, убежав на Запад, из кожи вот лезут, демонстрируя, что с этой мерзкой Россией они ничего общего не имеют. Что они хорошие, они свои, поэтому деньги у них отнимать не надо».
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№ 2
Наталья Курилова   7.11.2022 - 14:12
Так, а что делать на Западе без денег? И не только на Западе. Другое дело, что мир изменился, а "звезды", уехавшие из РФ, все думают, что всё будет как прежде. читать далее>>
№ 1
Максм (Москва)   7.11.2022 - 13:21
Дмибрия Пучкова на ютюбе, скорее всего, нельзя найти, а вот Дмитрия Пучкова, несмотря на ликвидацию его канала, предостаточно) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Бегут за деньгами»: Дмибрий Goblin Пучков о покинувших Россию артистах фотографии
«Бегут за деньгами»: Дмибрий Goblin Пучков о покинувших Россию артистах фотографии
«Бегут за деньгами»: Дмибрий Goblin Пучков о покинувших Россию артистах фотографии
«Бегут за деньгами»: Дмибрий Goblin Пучков о покинувших Россию артистах фотографии
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