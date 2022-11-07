Татьяна Клюева обвиняет сына в незаконном присвоении её имущества

фото: Татьяна Клюева в фильме "Варвара-краса, длинная коса"
Успешной актёрской карьере Клюева предпочла семью, переехав с мужем Дмитрием и сыном Яном в Севастополь, где живёт уже более 40 лет. Муж Клюевой, капитан дальнего плавания Дмитрий Гагин, часто уходил в море на несколько месяцев.
«Я очень страдала, хотя говорила совершенно противоположное. Муж уходил в море надолго, от 11 до 14 месяцев. Накануне он каждый раз говорил мне не плакать, ни у кого ничего не просить, денег не занимать. «Но если придут жёны наших офицеров - крутись как хочешь, но помоги. Ты жена командира, ты не имеешь права жить иначе», - вспоминает Татьяна.
Актриса так и не решилась на второго ребёнка, «чтобы Янчика не ущемить в чём-то». Актриса постаралась обеспечить сына жилплощадью, отказавшись в его пользу от бабушкиной квартиры в Севастополе. По словам Клюевой, сын отдалился от неё, когда женился во второй раз. Он даже не приехал к ней, когда она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Муж Клюевой звонил Яну и просил приехать в Балаклаву, сообщив, что «мама умирает». На что Ян ответил, что ему некогда и положил трубку.
фото: Татьяна Клюева с мужем
Год назад муж Татьяны скончался, и сын с невесткой воспользовались тяжёлым эмоциональным состоянием актрисы, чтобы завладеть её имуществом. Клюева почти не помнит того, что с ней происходило после смерти мужа, и считает, что это связано с психотропными препаратами, которые ей скармливала невестка. «Всё это есть в материалах суда, это не мои фантазии какие-то. Ну она назвала какие-то препараты. Наверное, нужно, чтобы я была в этот период овощем. Может, потом они перестали давать, я не знаю. Я этого не помню ничего, мне просто было плохо. Что давали, то и ела».
Клюева не помнит, как на пятый день после похорон оказалась у нотариуса, где подписала отказ от наследства в пользу сына. Согласно документу Клюева отказалась от квартиры площадью в 97 квадратных метров и от загородного дома. Помимо недвижимости у Клюевой с мужем были кое-какие активы, которыми она на данный момент не может воспользоваться по вине сына. Актриса, впрочем, не уточнила, о каких конкретно активах идёт речь. «У нас есть что там брать, и это очень неплохие деньги. Но я кочан капусты купить не могу, имея вот это состояние. У меня нет денег на данный момент, он забрал у меня все деньги и ими распоряжался как хотел. Я не буду озвучивать суммы. Это мои деньги, это моя собственность, мною лично заработанная. И я бы никогда не позволила себе рассказывать вот эти все истории и делиться со всем миром этой бедой. Если бы не случился ужасный факт - они меня позиционируют как старуху в деменции.
Я написала ему миллион писем, я взывала к его совести, просила его, умоляла задуматься, прийти поговорить со мной, он отказался».
фото: Татьяна Клюева
Татьяна также утверждает, что сын присвоил деньги, собранные её друзьями на памятник на могилу мужа: «На памятник ребята там много собрали денег, там было много конвертов, их Ян забрал. Евгения Николаевна (это жена Яна) сказала на судебном заседании, что там все конверты были пустые. Наши ребята, уже все пенсионеры, отняли от себя средства для того, чтобы отдать пустой конверт своему другу на памятник? Да ну глупости».
Сейчас о Клюевой заботится знакомый бизнесмен из Петербурга и друзья, которые приносят ей еду. «Меня кормят сейчас люди, приходят всё время с мешочками, кто молоко, кто хлеб, кто картошку, кто кочан капусты. Мне очень стыдно, что я докатилась до такого, но это не моя вина. Сыночек не пришёл ни разу».
О судебной тяжбе Клюевой с сыном впервые рассказал бывший однокурсник актрисы Стас Садальский, у которого она якобы спросила совета перед первым судебным заседанием. В ходе тяжбы Клюевой придётся пройти психиатрическую судебно-медицинскую экспертизу, на чём настоял её адвокат.
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