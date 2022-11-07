Гарри Стайлз и Gucci представили совместную коллекцию

Не успел Кино-Театр.Ру расписать звёздную родословную известнейших модных домов, как подоспела новая рекламная кампания совместной коллекции Gucci и британского певца и актёра Гарри Стайлза. Легкомысленное название коллекции «HA HA HA» (читается как «Ха Ха Ха», а не как удлинённое название популярной российской группы 90-х) обыгрывает инициалы Гарри и креативного директора Gucci Алессандро Микеле. А ещё, согласно маркетинговой легенде, этим междометием обильно приправлен каждый разговор Гарри и Алессандро. Сама кампания получила название «Liberated Vanity» (в переводе с английского — «Освобожденное тщеславие»), а в основе её концепции лежит идея о гардеробе мечты.
фото: Алессандро Микеле и Гарри Стайлз на съёмках кампании
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