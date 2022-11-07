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Дэниэл Рэдклифф рассказал, что его часто путают с Элайджей Вудом

7 ноября
2022 год

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7 ноября 2022

В конце 2001 года состоялась премьера экранизаций двух популярнейших романов - в ноябре на радость детям вышел «Гарри Поттер и философский камень», а месяцем позже толкинисты хлынули на долгожданного «Властелина колец». Чуть позже у последних появился повод негодовать, что в битве за зрительское внимание какая-то детская сказка про школу волшебства не просто составила достойную конкуренцию эпосу Толкина, но и собрала в прокате на 100 миллионов долларов больше. Дэниэлу Рэдклиффу тогда было 11 лет и это был его звёздный час, впоследствии вылившийся в массу неврозов и алкогольную зависимость. Для 20-летнего Элайджи Вуда роль Фродо, несомненно, стала вершиной карьеры, но новичком в кинобизнесе назвать его было никак нелья. Особенно после выхода фильма «Факультет».

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Через несколько лет невнимательные синефилы начали регулярно путать возмужавшего Рэдклиффа с Вудом, а пользователи сети сразу же изготовили на эту тему несколько мемов, самым популярным из которых стала гипногифка трансформации Вуда в Рэдклиффа. И Вуд, и Рэдклифф неоднократно отвечали в интервью на вопросы о своей схожести, причём, как резонно заметил Рэдклифф, Вуду в его 27 лет вряд ли было приятно, что его путают хоть и с густобровым, но всё-таки 13-летним подростком. В интервью Дрю Бэрримор Рэдклифф рассказал о паре забавных случаев и объяснил, почему никогда не пытается разубедить поклонников Вуда в том, что они обознались.

Дэниэл Рэдклифф рассказал, что его часто путают с Элайджей Вудом

«Не хочется портить человеку день. Первый раз это произошло, когда я был на премьере в Японии. И парень протянул мне фотографию Элайджи Вуда. Это был японец, который не говорил по-английски. А я не говорю по-японски. Я просто написал на фото: «Я не Элайджа Вуд».

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«Из всех способов узнавания мой самый любимый - это когда тебя приветствуют полным энтузиазма криком из проезжающей мимо машины. Классные моменты, а главное, что они не подразумевают никакого продолжения диалога, и это самое хорошее. Так вот однажды какой-то парень, проезжая мимо, выкрикнул: «Эй, Фродо! Обожаю фильмы про Властелина колец!» Ну или что-то в этом роде. И в этот момент думаешь: «У человека день удался, ведь он думает, что встретил Фродо». Поэтому я просто поблагодарил его».

Дэниэл Рэдклифф рассказал, что его часто путают с Элайджей Вудом
фото: Элайджа Вуд и Дэниэл Рэдклифф в съёмке для журнала "Empire"

Дрю в свою очередь посетовала на то, что её всё время путают с Деми Мур, предположив, что дело не во внешнем сходстве, а в созвучии фамилий. И тоже поделилась забавной историей о поклонниках в Японии.

«Когда мне было 7 лет, я поехала в Токио на премьеру «Инопланетянина». Я была в туалетной кабинке, когда кто-то подсунул под дверь кусок бумаги и ручку и спросил «Автограф поставите?» Я тогда подумала, что жизнь - штука многогранная».
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   7.11.2022 - 20:19
Они разные по типажу. Не похожи совсем. Может рост одинаковый форма тела, и сзади похожи. Лицом вообще нет. У японцев да, мы для них, как они для нас - на одно лицо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Дрю БэрриморЭлайджа ВудДеми МурДэниэл Рэдклифф
фильмы
Властелин колец: Братство КольцаГарри Поттер и философский каменьИнопланетянинФакультет

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Дэниэл Рэдклифф рассказал, что его часто путают с Элайджей Вудом фотографии
Дэниэл Рэдклифф рассказал, что его часто путают с Элайджей Вудом фотографии
Дэниэл Рэдклифф рассказал, что его часто путают с Элайджей Вудом фотографии
Дэниэл Рэдклифф рассказал, что его часто путают с Элайджей Вудом фотографии
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