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Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред

8 ноября
2022 год

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8 ноября 2022

7 ноября в Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения премии CFDA Awards - профессиональный праздник американских дизайнеров и влиятельных функционеров модной индустрии. Помимо всеядного семейства Кардашьян на белоснежной ковровой дорожке позировали Шер, Кэти Холмс, Ирина Шейк, Ленни Кравиц (получивший статуэтку в номинации «Икона стиля»), Жанель Моне, Наташа Лионн, Кристина Риччи и Аманда Сейфред.

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Шер

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Наташа Лионн

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Жанель Моне

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Ванесса Хадженс

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Кэти Холмс

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Ирина Шейк

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Рэйчел Броснахэн

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Кристина Риччи

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Ленни Кравиц

Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред
фото: Аманда Сейфред

фото: legion-media
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Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред фотографии
Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред фотографии
Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред фотографии
Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред фотографии
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