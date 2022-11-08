Иконы стиля: Кристина Риччи, Ленни Кравиц и Аманда Сейфред

Дэниэл Рэдклифф рассказал, что его часто путают с Элайджей Вудом
Магия больших глаз
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7 ноября в Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения премии CFDA Awards - профессиональный праздник американских дизайнеров и влиятельных функционеров модной индустрии. Помимо всеядного семейства Кардашьян на белоснежной ковровой дорожке позировали Шер, Кэти Холмс, Ирина Шейк, Ленни Кравиц (получивший статуэтку в номинации «Икона стиля»), Жанель Моне, Наташа Лионн, Кристина Риччи и Аманда Сейфред.
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