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У 42-летней Ребел Уилсон появился ребёнок

8 ноября
2022 год

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8 ноября 2022

Полтора года назад австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что не может иметь детей. Актриса отчаянно боролась с бесплодием: заморозила свои яйцеклетки и даже сбросила более 30 килограммов, чтобы увеличить шансы на беременность.

У 42-летней Ребел Уилсон появился ребёнок

Но, судя по всему, Ребел так и не удалось выиграть эту битву. И актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. На днях у 42-летней Ребел родилась дочь Ройс Лиллиан, о чём актриса сообщила в соцсетях. «С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребёнка, Ройс Лиллиан, которая родилась на прошлой наделе с помощью суррогатной матери. Я не могу описать любовь, которую я чувствую к дочери, она маленькое чудо!»

У 42-летней Ребел Уилсон появился ребёнок

Актриса поблагодарила суррогатную мать за предоставленную возможность обзавестись собственной семьей. «Я готова отдать маленькой Ройс всю любовь, которую только можно вообразить, я быстро учусь. И большой респект мамочкам! Рада быть в вашем клубе».
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У 42-летней Ребел Уилсон появился ребёнок фотографии
У 42-летней Ребел Уилсон появился ребёнок фотографии
У 42-летней Ребел Уилсон появился ребёнок фотографии
У 42-летней Ребел Уилсон появился ребёнок фотографии
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