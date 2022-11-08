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Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв

8 ноября
2022 год

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8 ноября 2022
6 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта Каро.Арт. состоялся премьерный показ фильма «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли. Герой Лапенко - 35-летний бизнесмен Глеб, упакованный по полной программе. У Глеба есть бизнес, жена и загородный дом. А ещё у Глеба есть развинченный сосед, который ищет конфликта и провоцирует Глеба на разборки по-мужски. В основу сюжета фильма лёг эпизод из жизни сценариста Дениса Кулагина.
Фильм зрителям представили режиссёр Максим Кулагин и атёры Антон Лапенко, Екатерина Щербакова, Евгения Синицкая, Сергей Васин, Полина Синильникова и другие.

Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв
фото: Екатерина Щербакова, Сергей Васин, Антон Лапенко и Полина Синильникова

Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв
фото: Евгения Синицкая

Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв
фото: Максим Кулагин и Антон Лапенко

Среди гостей премьеры были Александр Петров и Стася Милославская, Дмитрий Чеботарёв, Елизавета Шакира, Ольга Веникова, Соня Присс и другие.

Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв
фото: Соня Присс

Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв
фото: Лиза Шакира

Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв
фото: Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Климова

Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв
фото: Стася Милославская и Александр Петров

«По-мужски» в прокате с 10 ноября 2022 года.

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Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв фотографии
Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв фотографии
Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв фотографии
Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв фотографии
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