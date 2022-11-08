Соломенные псы: Александр Петров, Антон Лапенко и Дмитрий Чеботарёв

6 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта Каро.Арт. состоялся премьерный показ фильма «По-мужски»
с Антоном Лапенко
в главной роли. Герой Лапенко - 35-летний бизнесмен Глеб, упакованный по полной программе. У Глеба есть бизнес, жена и загородный дом. А ещё у Глеба есть развинченный сосед, который ищет конфликта и провоцирует Глеба на разборки по-мужски. В основу сюжета фильма лёг эпизод из жизни сценариста Дениса Кулагина
.
Фильм зрителям представили режиссёр Максим Кулагин
и атёры Антон Лапенко
, Екатерина Щербакова
, Евгения Синицкая
, Сергей Васин
, Полина Синильникова
и другие.
фото: Екатерина Щербакова, Сергей Васин, Антон Лапенко и Полина Синильникова
фото: Евгения Синицкая
фото: Максим Кулагин и Антон Лапенко
Среди гостей премьеры были Александр Петров
и Стася Милославская
, Дмитрий Чеботарёв
, Елизавета Шакира
, Ольга Веникова
, Соня Присс
и другие.
фото: Соня Присс
фото: Лиза Шакира
фото: Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Климова
«По-мужски» в прокате с 10 ноября 2022 года.
фото: Стася Милославская и Александр Петров
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