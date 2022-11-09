Конкурс двойников: С кем путают Дженнифер Лоуренс, Тома Харди и Владимира Вдовиченкова

В недавнем интервью на шоу Дрю БэрриморДэниэл Рэдклиффрассказал (далеко не в первый раз) о том, что его регулярно путали с Элайджей Вудом. Несколько лет назад в интервью Грэму Нортону Рэдклифф заметил, что 27-летнему Вуду вряд ли могло польстить сравнение с 13-летним подростком. Феномен двойников не так уж и редок даже в такой немноголюдной среде, как кинобизнес. Тем удивительнее, когда на одном квадратном метре встречаются порой актёры, сходство которых так велико, что их путают не только поклонники и папарацци, но и коллеги по цеху. А порой даже родственники.
фото: Элайджа Вуд и Дэниэл Рэдклифф
Подслеповатых людей вообще легко обмануть, когда дело касается больших выразительных глаз. В 2020 году певица Кэти Перри призналась в совместном стриме с Зоуи Дешанель, что переехав в Лос-Анджелес, пользовалась своей схожестью с ней, чтобы проходить на вечеринки. «Я тогда часто ходила по клубам, и мне хотелось попасть внутрь, но у меня не было денег, ничего не было, и иногда я прикидывалась тобой, чтобы меня впустили». Дешанель, в свою очередь подтвердила, что знакомые, путая актрису с Перри, часто видели её там, где её не было. «Я неоднократно беседовала с людьми, которые пребывали в уверенности, что разговаривают с Кэти Перри», - призналась актриса. Зоуи также снялась в клипе на песню Перри «Not the end of the world».
фото: Кэти Перри и Зоуи Дешанель
В 2014 году на вечеринке журнала «Vanity Fair» в честь премии «Оскар» Леди Гага перепутала Айлу Фишер с Эми Адамс, о чём Айла рассказала в эфире шоу Джимми Киммела. Гага подошла к Айле первой и начала расхваливать её игру в «Афере по-американски». Не желая ставить собеседницу в неловкое положение, Фишер просто скромно поблагодарила её за комплимент. «Но когда она захотела обсудить собственно роль, я подумала, что не хочу лгать...И в этот момент я увидела за её спиной входящую Эми Адамс. И я такая: «Ой, а вот и Айла Фишер. Её даже не номинировали ни на что, что она вообще здесь делает?»
В одном из интервью Айла также призналась, что подшутила над друзьями, разослав семейные рождественские открытки, на которых вместо своего лица вставила лицо Эми. «Я вырезала и вставила лицо Эми на месте своего. На фото были Саша (Барон Коэн, муж Айлы - прим. ред.), дети и Эми. И подпись: «Поздравления от Саши и Айлы». И никто не заметил подмены».
фото: Эми Адамс и Айла Фишер
Генри Кавилл и Мэтт Бомер настолько схожи внешне, что им даже предлагают одни и те же роли. Бомер был одним из финальных кандидатов на роль в фильме «Человек из стали», которая в итоге досталась Кавиллу.
фото: Генри Кавилл и Мэтт Бомер
Нынче Рэйфа Файнса принято сравнивать с Брэдли Купером, но ещё несколько лет назад даже опытные киноманы частенько путали Файнса с Лиамом Нисоном, особенно, когда оба актёра были помоложе. Файнс и Нисон дружили и пять раз оказывались на одой съёмочной площадке (даже странно, что для Нисона не нашлось роли в «Гарри Поттере»). И также регулярно получали комплименты друг за друга.
фото: Лиам Нисон и Рэйф Файнс в фильме "Список Шиндлера"
В эфире шоу Джонатана Росса в 2014 году Нисон выдвинул гипотезу, что поклонники и члены съёмочной группы продолжают путать его с Файнсом из-за сходства профилей. «Так что я получал поздравления с премией Тони за своего «Гамлета», а ему доставались комплименты за роль в «Заложнице». Нисон не спешит разуверять желающих заполучить от него автограф Рэйфа Файнса, что они ошиблись адресом. Особенно, когда ему попадаются милые пожилые пары, обожающие «Английского пациента».
Дженнифер Лоуренс часто сравнивают с Беллой Хадид, но у актрисы есть более натуральный (в том смысле, что обошлось без десятка пластических операций) двойник в лице коллеги Хейли Беннетт. В «Великолепной семёрке» Беннет настолько не отличима от Лоуренс, что только к концу фильма закрадывается лёгкое подозрение, что что-то тут не то. В одном из интервью Беннетт призналась, что ей страшно неловко разочаровывать людей, принимающих её за Лоуренс.
фото: Дженнифер Лоуренс и Хейли Беннетт
Многие умудряются обнаруживать сходство между покойным Хитом Леджером и Джозефом Гордоном-Левиттом. До 2016 года у них было не так много общего - фильм «10 причин моей ненависти» и форма разреза глаз. Но когда в сериале «Путь» дебютировал артист балета Кайл Аллен, в сети немедленно отреагировали: «Если бы Леджер и Гордон-Левитт каким-то образом могли породить дитя, получился бы Кайл Аллен». Аллен принял это комплимент с благодарностью.
фото: Хит Леджер, Кайл Аллен и Джозеф Гордон-Левитт
Глядя на Джессику Честейн и Брайс Даллас Ховард, сложно не задуматься о махинациях в роддоме. Актрисы познакомились на съёмочной площадке фильма «Прислуга» и сразу же подметили свою схожесть без подсказок от посторонних. Даже отец Брайс, режиссёр Рон Ховард, случайно встретив Честейн на улице, принял её за свою дочь. Сходство такой степени способно запутать даже самих актрис. Брайс прославилась несколькими годами раньше Джессики, снявшись в «Таинственном лесу»Шьямалана. Увидев как-то в журнале маленькое фото Брайс, малоизвестная на тот момент Честейн подумала: «Что моё фото делает в журнале?»
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