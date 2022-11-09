Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова

8 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Тайна железной двери»
, ой, то есть «Волшебники»
- фэнтези Рената Давлетьярова
о московском школьнике, который нашёл волшебные спички, исполняющие желания.
Среди первых зрителей фильма были Юлия Бордовских
, Екатерина Стриженова
, Ирина Медведева
, Алёна Водонаева
, Владимир Винокур
, Анна Пескова
, Ирина Безрукова
и многие другие.
фото: Алёна Водонаева
фото: Анна Чурина
фото: Анна Пескова
фото: Ренат Давлетьяров и Ева Тимуш
фото: Ирина Медведева
фото: Екатерина Стриженова и Ольга Машная
фото: Ирина Безрукова
фото: Владимир Винокур
фото: Артём Кошман
«Волшебники» в прокате с 10 ноября 2022 года фото: Алёна Чехова
.
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