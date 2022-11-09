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Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова

9 ноября
2022 год

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9 ноября 2022
8 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Тайна железной двери», ой, то есть «Волшебники» - фэнтези Рената Давлетьярова о московском школьнике, который нашёл волшебные спички, исполняющие желания.
Среди первых зрителей фильма были Юлия Бордовских, Екатерина Стриженова, Ирина Медведева, Алёна Водонаева, Владимир Винокур, Анна Пескова, Ирина Безрукова и многие другие.

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Алёна Водонаева

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Анна Чурина

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Анна Пескова

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Ренат Давлетьяров и Ева Тимуш

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Ирина Медведева

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Екатерина Стриженова и Ольга Машная

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Ирина Безрукова

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Владимир Винокур

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Артём Кошман

Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова
фото: Алёна Чехова

«Волшебники» в прокате с 10 ноября 2022 года.

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Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова фотографии
Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова фотографии
Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова фотографии
Шёл по городу волшебник: Владимир Винокур, Екатерина Стриженова и Анна Пескова фотографии
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