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«Это так традиционно и романтично»: Дженнифер Лопес о решении взять фамилию Бена Аффлека

9 ноября
2022 год

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9 ноября 2022
2022 выбил почву из под ног миллионов людей, но для Дженнифер Лопес этот год стал одним из самых удачных. В июле Дженнифер, спустя 20 лет после расставания, связала себя узами брака с Беном Аффлеком, а месяцем позже актёры сыграли пышную свадьбу. Дженнифер даже взяла фамилию мужа, раздосадовав тем самым сообщество феминисток, которые сочли это решение уступкой патриархальным традициям угнетения. Сама Дженнифер очень удивилась подобной реакции. В интервью журналу «Vogue» артистка призналась, что этот традиционный жест кажется ей очень романтичным.

«Это так традиционно и романтично»: Дженнифер Лопес о решении взять фамилию Бена Аффлека

«Люди всё равно будут называть меня Дженнифер Лопес. Но по документам я миссис Аффлек, потому что мы объединились. Мы муж и жена. Я горжусь этим. И не думаю, что тут есть какая-то проблема».

На вопрос, хотелось бы ей, чтобы Бен взял её фамилию, Лопес ответила отрицательно. «Нет! Это не традиционно. И в этом нет никакой романтики. Это было бы похоже на утверждение своей власти, понимаете, о чём я? Но я и без этого отлично контролирую собственную жизнь и судьбу и чувствую себя достаточно сильной женщиной и личностью. Я понимаю, что у людей это вызывает разные чувства, и это нормально. Но если вам интересно, что чувствую я, я считаю, что это очень романтично. В этом есть традиционность и романтика для меня, и, может быть, я просто такой человек, которому это надо».

Читать и смотреть Как прошла свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Несмотря на свою открытость, с годами Дженнифер научилась оберегать личную жизнь от посторонних. И самый большой урок Лопес извлекла в период первого романа с Аффлеком. «Мы были так молоды и так влюблены друг в друга, совершенно беззаботные. Ни детей, ни каких-то обязательств. Просто жили своей жизнью, были счастливы и открыты. И мне тогда не казалось, что надо что-то от кого-то скрывать. Мы жили громко, и в итоге реальность укусила нас. Там было много всего, что лежало под поверхностью. Людям не нравилось, что мы вместе, они думали, что я не подхожу Бену. Я стала очень настороженной. Я бы хотела говорить больше. Я такой раньше и была. И есть. Но я усвоила урок».

«Это так традиционно и романтично»: Дженнифер Лопес о решении взять фамилию Бена Аффлека

Дженнифер также рассказала, с чего началось их воссоединение с Аффлеком. После того, как стало известно о её расставании с Алексом Родригесом, Аффлек, незадолго до этого порвавший с Аной де Армас, написал ей электронное письмо. Актёр уведомил Дженнифер, что редакторы одного журнала попросили его дать комментарий о Лопес, и он разразился хвалебной песнью. Завязалась переписка, а затем актёры начали нахаживать друг к другу в гости.

«Мы потеряли друг друга, а потом нашли. И не стоит обесценивать всё, что случилось в промежутке, потому что всё это тоже имело огромное значение. Всё, чего мы хотели - найти то место, где мы обретём спокойствие в наших жизнях, где нам удастся почувствовать ту любовь, которую чувствуешь, когда ты очень молод и задаёшься вопросом, а доведётся ли тебе почувствовать что-то подобное ещё раз? Реально ли это? Этими вопросами, думаю, задаётся каждый. Ты проходишь через все эти отношения, ты ищешь, связываешься с людьми, разрываешь с ними связи, и в конце концов думаешь: «Господи, вот это и есть жизнь? Сплошная карусель и роллердром?» А потом ты всё-таки оседаешь. Но сам путь к этой точке - загадка для каждого».
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«Это так традиционно и романтично»: Дженнифер Лопес о решении взять фамилию Бена Аффлека фотографии
«Это так традиционно и романтично»: Дженнифер Лопес о решении взять фамилию Бена Аффлека фотографии
«Это так традиционно и романтично»: Дженнифер Лопес о решении взять фамилию Бена Аффлека фотографии
«Это так традиционно и романтично»: Дженнифер Лопес о решении взять фамилию Бена Аффлека фотографии
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