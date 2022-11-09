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Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны

9 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
9 ноября 2022
Как и многие артисты, которым стало тесно в рамках шоу-бизнеса, Рианна забежала на территорию моды и основала бренд нижнего белья «Savage X Fenty». C присущим ей артистизмом Рианна делает из каждого показа настоящее шоу с музыкальными номерами и приглашёнными звёздами - в белье от Рианны позировали Уиллоу Смит, Лора Хэрриер и Деми Мур. В последнее время артистке было не до работы - она готовилась стать матерью. Но после рождения ребёнка Рири не стала оттягивать с возвращением в строй. И начала с шоу новой коллекции белья, премьера которого состоялась на Amazon Prime Video. Помимо самой Рианны, которая неизменно участвует во всех показах своего бренда, в шоу приняли участие Кара Делевинь, Ирина Шейк и отвоевавший свою репутацию Джонни Депп. Впрочем, не все согласились с возвращением Деппу статуса рукопожатности - Белла Хадид отказалась участвовать в шоу Рианны из-за актёра, а актёр и музыкант Олли Александер сообщил всему миру о прекращении сотрудничества с брендом.

Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны
фото: Рианна

Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны
фото: Кара Делевинь

Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны
фото: Ирина Шейк

Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны

Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны

Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны
фото: Кара Делевинь

Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны
фото: Джонни Депп пытается вспомнить, как он здесь оказался
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Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны фотографии
Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны фотографии
Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны фотографии
Джонни Депп, Кара Делевинь и Ирина Шейк приняли участие в показе коллекции белья от Рианны фотографии
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