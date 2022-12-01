19-летняя Мария Ильюхина вышла замуж

19-летняя Мария Ильюхина
, сыгравшая Машу в сериале «Воронины»
, вышла замуж за отца своего будущего ребёнка
. Избранником Марии стал Алексей Шаров
– студент факультета госуправления одного из московских вузов.
Регистрация брака прошла в конце ноября, менять фамилию актриса не стала. Мария рассказала, что познакомилась с Алексеем через общих знакомых полтора года назад. Теперь пара готовит пышное торжество, так как процедура бракосочетания прошла скромно, без семьи и друзей.
«Свадьбу мы планируем сыграть в течение года. Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи. Осенью Алексей сделал мне предложение — пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом. Как и для любой, наверное, девушки — это был один из самых счастливых моментов в жизни. Я очень растрогалась. Мы сообщили своим родителям о помолвке и они, конечно, обрадовались»
, – рассказала Мария изданию Starhit
. Сейчас она на шестом месяце беременности.
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