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19-летняя Мария Ильюхина вышла замуж

1 декабря
2022 год

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1 декабря 2022

19-летняя Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в сериале «Воронины», вышла замуж за отца своего будущего ребёнка. Избранником Марии стал Алексей Шаров – студент факультета госуправления одного из московских вузов.

19-летняя Мария Ильюхина вышла замуж

19-летняя Мария Ильюхина вышла замуж

Регистрация брака прошла в конце ноября, менять фамилию актриса не стала. Мария рассказала, что познакомилась с Алексеем через общих знакомых полтора года назад. Теперь пара готовит пышное торжество, так как процедура бракосочетания прошла скромно, без семьи и друзей.

«Свадьбу мы планируем сыграть в течение года. Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи. Осенью Алексей сделал мне предложение — пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом. Как и для любой, наверное, девушки — это был один из самых счастливых моментов в жизни. Я очень растрогалась. Мы сообщили своим родителям о помолвке и они, конечно, обрадовались», – рассказала Мария изданию Starhit. Сейчас она на шестом месяце беременности.
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