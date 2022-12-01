Милу Кунис раскритиковали за то, что она назвал борщ «русским супом»

«Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса. Также Мила отметила, что россияне любят рыбу и соленья, но сразу добавила: «Россияне, yкpaинцы — сейчас такие времена, что даже не знаешь, как себя назвать».
Поклонники актрисы выразили своё недовольство в комментариях: «Ты даже не знаешь историю своей родины, но говоришь, что гордишься своим yкpaинcким происхождением», «Мила думает как все русские — все блюда родом из России. Она даже не понимает, что борщ — yкpaинcкий, а щи — русские», «Её комментарии сейчас звучат максимально невежественно», – написали пользователи сети.
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