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Милу Кунис раскритиковали за то, что она назвал борщ «русским супом»

1 декабря
2022 год

Лайфстайл >>
1 декабря 2022
Мила Кунис, родившаяся в Черновцах, дала интервью журналу Harper’s Bazaar, в котором рассказала о своих любимых блюдах. Во время беседы Мила назвала борщ блюдом русской кухни, из-за чего оказалась в эпицентре скандала.

Милу Кунис раскритиковали за то, что она назвал борщ «русским супом»

«Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса. Также Мила отметила, что россияне любят рыбу и соленья, но сразу добавила: «Россияне, yкpaинцы — сейчас такие времена, что даже не знаешь, как себя назвать».



Поклонники актрисы выразили своё недовольство в комментариях: «Ты даже не знаешь историю своей родины, но говоришь, что гордишься своим yкpaинcким происхождением», «Мила думает как все русские — все блюда родом из России. Она даже не понимает, что борщ — yкpaинcкий, а щи — русские», «Её комментарии сейчас звучат максимально невежественно», – написали пользователи сети.
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Милу Кунис раскритиковали за то, что она назвал борщ «русским супом» фотографии
Милу Кунис раскритиковали за то, что она назвал борщ «русским супом» фотографии
Милу Кунис раскритиковали за то, что она назвал борщ «русским супом» фотографии
Милу Кунис раскритиковали за то, что она назвал борщ «русским супом» фотографии
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