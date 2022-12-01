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«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад

1 декабря
2022 год

Лайфстайл >>
1 декабря 2022
В преддверии выхода нового альбома, в который войдут песни о Бене Аффлеке, Дженнифер Лопес дала интервью для Apple Music и поделилась переживаниями из-за расставания с актёром 19 лет назад.

«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад

По словам артистки, разрыв был настолько болезненным, что она думала, что не сможет его пережить: «После того как мы расстались, было так больно. Когда мы отменили свадьбу 20 лет назад, я испытала самое большое горе в моей жизни. Честно говоря, я чувствовала, что умираю», — вспомнила Лопес. Говоря о причинах разрыва, она упоминает излишнее внимание прессы, с которым они тогда столкнулись. Следующие 18 лет Дженнифер пыталась наладить свою жизнь и не думала, что роман с Беном вновь будет возможен: «Это не просто хеппи-энд, это даже для голливудского кино было бы слишком нереально — ведь никто не поверил бы в такое», – призналась Лопес.

«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад

Она назвала Аффлека любовью всей своей жизни и отметила, что в новом альбоме This Is Me… Now будет много личных песен о возобновлении отношений с актёром: «Мы запечатлели меня в тот момент времени, когда я воссоединилась с любовью всей своей жизни, и мы решили, что будем вместе навсегда. Главное послание нового альбома: настоящая любовь существует. Это особенно важно, если вы, как я порой, думаете, что потеряли надежду, почти сдались. Любовь существует, она может длиться вечно, и это правда», – поделилась Дженнифер.

Новый альбом под названием This Is Me… Now станет продолжением релиза 2002 года This Is Me... Then, который Джей Ло записывала в разгар романа с Беном. Певица рассказывает, что после расставания перестала исполнять посвящённые Аффлеку песни, потому что это было слишком болезненно. Выход нового альбома запланирован на следующий год.
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«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад фотографии
«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад фотографии
«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад фотографии
«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад фотографии
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