«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад

В преддверии выхода нового альбома, в который войдут песни о Бене Аффлеке Дженнифер Лопес дала интервью для Apple Music и поделилась переживаниями из-за расставания с актёром 19 лет назад.По словам артистки, разрыв был настолько болезненным, что она думала, что не сможет его пережить:, — вспомнила Лопес. Говоря о причинах разрыва, она упоминает излишнее внимание прессы, с которым они тогда столкнулись. Следующие 18 лет Дженнифер пыталась наладить свою жизнь и не думала, что роман с Беном вновь будет возможен:, – призналась Лопес.Она назвала Аффлека любовью всей своей жизни и отметила, что в новом альбоме This Is Me… Now будет много личных песен о возобновлении отношений с актёром:, – поделилась Дженнифер.Новый альбом под названием This Is Me… Now станет продолжением релиза 2002 года This Is Me... Then, который Джей Ло записывала в разгар романа с Беном. Певица рассказывает, что после расставания перестала исполнять посвящённые Аффлеку песни, потому что это было слишком болезненно. Выход нового альбома запланирован на следующий год.