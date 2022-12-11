Дрю Бэрримор объяснила, почему не покупает детям подарки на Рождество

Дочери Дрю Бэрримор не будут разворачивать подарки под ёлкой в рождественское утро. В недавнем интервью Entertainment Tonight актриса рассказала, почему в этом году 10-летняя Олив и 8-летняя Фрэнки останутся без сюрпризов.
фото: Дрю Бэрримор с дочерьми
«Я не дарю детям подарки на Рождество. На Рождество я всегда беру их с собой в путешествие. Говорю им: «Мы запомним это место, фотографии и впечатления — это то, что я хочу вам подарить». Они получают много вещей в течение года, поэтому я не похожа на какую-то странную, строгую, холодную маму, которая говорит: «Никаких тебе подарков!» Я просто чувствую, что лучшим подарком будет память о жизни. Я лучше вложу в них это», – поделилась Бэрримор. Актриса довольна своими планами на Рождество и старается не зацикливаться на праздничной рутине, чтобы это не стало стрессом.
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