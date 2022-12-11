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Деконструкция «Семь самураев»
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Дрю Бэрримор объяснила, почему не покупает детям подарки на Рождество

11 декабря
2022 год

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11 декабря 2022

Дочери Дрю Бэрримор не будут разворачивать подарки под ёлкой в рождественское утро. В недавнем интервью Entertainment Tonight актриса рассказала, почему в этом году 10-летняя Олив и 8-летняя Фрэнки останутся без сюрпризов.

Дрю Бэрримор объяснила, почему не покупает детям подарки на Рождество
фото: Дрю Бэрримор с дочерьми

«Я не дарю детям подарки на Рождество. На Рождество я всегда беру их с собой в путешествие. Говорю им: «Мы запомним это место, фотографии и впечатления — это то, что я хочу вам подарить». Они получают много вещей в течение года, поэтому я не похожа на какую-то странную, строгую, холодную маму, которая говорит: «Никаких тебе подарков!» Я просто чувствую, что лучшим подарком будет память о жизни. Я лучше вложу в них это», – поделилась Бэрримор. Актриса довольна своими планами на Рождество и старается не зацикливаться на праздничной рутине, чтобы это не стало стрессом.
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№ 2
Princesa_ptichka   11.12.2022 - 17:06
А что в этом такого - вполне себе нормальное рассуждение и доля здравого смысла. а то потом родители балуют детей целой горой подарков только ради того, чтобы им просто что-то подарить читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   11.12.2022 - 16:44
кстати весьма хороший подход. можно вполне себе согласиться с актрисой. ведь смысл рождества в подарке, который ты запомнишь! очень вдохновило читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Дрю Бэрримор объяснила, почему не покупает детям подарки на Рождество фотографии
Дрю Бэрримор объяснила, почему не покупает детям подарки на Рождество фотографии
Дрю Бэрримор объяснила, почему не покупает детям подарки на Рождество фотографии
Дрю Бэрримор объяснила, почему не покупает детям подарки на Рождество фотографии
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