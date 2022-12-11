Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Меня эти отношения никак не изменили»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян

11 декабря
2022 год

Лайфстайл >>
11 декабря 2022
Весной этого года Павел Прилучный и Зепюр Брутян официально зарегистрировали отношения, а летом сыграли свадьбу. В недавнем интервью изданию «ВокругТВ» Павел рассказал о браке с Зепюр, которая сейчас ждёт ребёнка.

«Меня эти отношения никак не изменили»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян

Актёр признался, что после свадьбы он никак не изменился: «Меня отношения никак не изменили. Я, какой был, такой и остался. Вообще, мне кажется, отношения не должны никого менять. Ты – это ты. Просто жизнь начинает складываться совершенно по-другому. Мы с Зепюр вместе и смотрим на мир в одном направлении», – сказал Прилучный.

С 26-летней актрисой Зепюр Брутян Прилучный познакомился на съёмках в сериале «В клетке». Практически сразу после начала романа Павел сделал Зепюр предложение. В интервью Приличный также высказался о детях от предыдущих отношений с Агатой Муцениеце: «А семье я всегда уделяю внимание, несмотря на плотный график. Всё свободное время стараюсь проводить с женой и по возможности забирать к себе детей, потому что не представляю себе жизни без них. Я многое делаю ради своих детей и буду продолжать делать, потому что дети – это продолжение меня, моего рода. А ещё дети – это чудо. Я их очень люблю и всегда и во всем помогаю, чего бы мне это ни стоило».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Princesa_ptichka   11.12.2022 - 17:06
не знаю, что там у Прилучного должно было измениться, но свадьба это всегда больше история про обычную печать в паспорте. не более! читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   11.12.2022 - 16:45
да а как должно было что-то измениться после свадьбы. чаще всего отношения только крепнут и становятся сильнее. но вообще эта пара мне как не нравилась, так, видимо, и не будет читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
детилюбовь
персоны
Зепюр БрутянАгата МуцениецеПавел Прилучный
фильмы
В клетке

фотографии >>
«Меня эти отношения никак не изменили»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян фотографии
«Меня эти отношения никак не изменили»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян фотографии
«Меня эти отношения никак не изменили»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян фотографии
«Меня эти отношения никак не изменили»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Шепелев
10 декабря ушёл из жизни актёр Николай Шепелев.
Сергей Зыгмантович
9 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Зыгмантович.
Борис Дмитриев
9 декабря ушёл из жизни актёр Борис Дмитриев.

День рождения >>

Андрей Астраханцев
Джулиано Ди Капуа
Егор Кутенков
Николай Озеров
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Борис Щербаков
Бен Браудер
Ярослав Марван
Жан Маре
Лукаш Симлят
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
Энн Хейвуд
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Непослушник-2. Вспомнить все!
комедия
Россия, 2022
Проклятье: Разгадка
мистика, фильм ужасов
Япония, 2022
Храбрая принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Армения, 2014
Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Тень. Взять Гордея
детектив, триллер
Россия, 2022
Тайный Санта
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Рядом
драма
Россия, 2022
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
Германия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram