«Меня эти отношения никак не изменили»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян

Весной этого года Павел Прилучный
и Зепюр Брутян
официально зарегистрировали отношения, а летом сыграли свадьбу. В недавнем интервью изданию «ВокругТВ»
Павел рассказал о браке с Зепюр, которая сейчас ждёт ребёнка.
Актёр признался, что после свадьбы он никак не изменился: «Меня отношения никак не изменили. Я, какой был, такой и остался. Вообще, мне кажется, отношения не должны никого менять. Ты – это ты. Просто жизнь начинает складываться совершенно по-другому. Мы с Зепюр вместе и смотрим на мир в одном направлении»
, – сказал Прилучный.
С 26-летней актрисой Зепюр Брутян Прилучный познакомился на съёмках в сериале «В клетке»
. Практически сразу после начала романа Павел сделал Зепюр предложение. В интервью Приличный также высказался о детях от предыдущих отношений с Агатой Муцениеце
: «А семье я всегда уделяю внимание, несмотря на плотный график. Всё свободное время стараюсь проводить с женой и по возможности забирать к себе детей, потому что не представляю себе жизни без них. Я многое делаю ради своих детей и буду продолжать делать, потому что дети – это продолжение меня, моего рода. А ещё дети – это чудо. Я их очень люблю и всегда и во всем помогаю, чего бы мне это ни стоило»
.
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