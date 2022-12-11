Звезда «Эмили в Париже» Эшли Парк призналась, что перенесла рак в подростковом возрасте

Эшли Парк
, актриса сериала «Эмили в Париже»
, в интервью изданию Shape
рассказала, что в подростковом возрасте перенесла рак. В 15 лет она лечилась от острого миелоидного лейкоза – заболевания костного мозга, при котором здоровые клетки крови замещаются опухолевыми.
Парк провела в больнице около года и перенесла курс химиотерапии. Актриса рассказала, что болезнь сильно повлияла не её отношение к жизни, – сразу после окончания лечения она увлеклась театром, чтобы на какое-то время забыть о своём состоянии.
«Как только рак покинул моё тело, я выбрала своей миссией не позволить ему сказаться на моей жизни. Я не хотела, чтобы он определял меня. Люди так беспокоились обо мне, и я стала человеком, который говорит: «Я в порядке. Не волнуйтесь обо мне. Я добьюсь того, чего хочу, просто сделаю это». Когда ты выступаешь так много, ты осознаёшь, что тело — это твой корабль, твой инструмент. И тебе нужно относиться к нему соответственно и действительно заботиться о нём»
, – поделилась актриса.
Актриса занимается воркаутом и пилатесом, также в разное время она увлекалась танцами, йогой, сайклингом и бегом: «Мне необходимо двигаться каждый день. Это может быть сложно с моим съёмочным графиком, так что я пришла к тому, что, чтобы оставаться мотивированной, мне необходимо адаптировать тип физической активности к своей жизни в любой момент. Я чувствую себя гораздо сильнее после тренировки»
, — призналась она.
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