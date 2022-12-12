Лубянка - Стамбул: Как проходили съёмки шпионского триллера «Тень. Взять Гордея»

8 декабря в российский прокат вышел шпионский триллер «Тень. Взять Гордея» с Олегом Гаасом в роли контрразведчика, который преследует неуловимого шпиона, торгующего государственными секретами. Съёмки картины частично проходили в Стамбуле - городе, объединяющем Европу и Азию, как в географическом, так и в культурном плане. Кино-Театр.Ру встретился с режиссёром фильма Аней Мирохиной в отеле Grand Hotel de Londres, расположенном в историческом здании 1890-х годов в районе Бейоглу. Именно это старое обшарпанное здание с выдранными розетками, хлипкими дверями и облупленной лепниной лучше всего сохранило в себе эклектичный дух Стамбула. И несмотря на очень скромные условия проживания отель пользуется огромной популярностью у туристов, готовых жертвовать комфортом ради антуража.
фото: Аня Мирохина
«Мне хотелось, чтобы у нас был очень турецкий, восточный интерьер. Не хотелось просто брать какой-то красивый дорогой отель. Нас, естественно, сначала возили по просто дорогим отелям, но все они выглядели так, что я в Москве лучше видела. Мы долго сидели с местным локейшен-менеджером, я показывала референсные картинки, чтобы объяснить, что нам хочется. И они вспомнили про этот очень старый отель. Сказали, что он вообще «фу». Ну с ними сложно говорить про творческие задачи. Они говорят: «Фу, там маленькая ванная». Да мне вообще неинтересно, какая там ванная. Мне нужен интерьер», - объясняет Мирохина.
фото: Надежда Михалкова и Владимир Верёвочкин
В Стамбуле Аня снимала сцены вербовки с участием Владимира Веревочкина и Надежды Михалковой. «Город находится между Европой и Азией и по нашим данным именно в Стамбуле часто происходит вербовка. Большой город, в нём легко затеряться, удобно здесь работать всем этим людям из спецслужб».
фото: Надежда Михалкова
Впрочем, идея перенести место действия в Стамбул возникла не сразу - первоначально герои должны были затеряться в Праге. Потом в Будапеште. Но общественно-политическая ситуация и санкции и здесь принесли выгоду Турции, до размеров которой мир скукожился ещё во время пандемии. Мирохина работала в уникальных для отечественного кинопрома условиях: большой подготовительный период, полугодовой кастинг со всеми вариациями проб, репетиции и читки. И в процессе подготовки у режиссёра и актёров была также возможность пообщаться с работниками отечественных спецслужб.
фото: Олег Гаас
«Мы готовились к фильму и общались с людьми в структурах. Мы хотели рассказать про то, как в России работают эти ребята. И что все эти люди - наши соседи. Это не какие-то особенные и специальные люди, живущие в закрытом мире. Они живут рядом с нами. Если вы попытаетесь представить себе контрразведчика, вы не сможете этого сделать, потому что у нас есть только шаблоны из кино. Штирлиц, Бонд. А на самом деле они прикольные ребята. Интересные живые люди. С кучей слабостей. Они устают, расстраиваются, плачут, смеются, кайфуют от того, что делают, защищают своё дело. Они умеют быть верными и неверными. Это калейдоскоп человеческих качеств, который мы пытаемся показать через главного героя и вообще через весь актёрский ансамбль».
фото: Олег Гаас и Екатерина Шарыкина
А вот у исполнителя главной роли Олега Гааса встреча с представителями аббревиатурных структур оставила смутные воспоминания. «Не то чтобы я не помнил, как проходило наше с ними общение. Но я вышел оттуда и подумал: «А что я сейчас вот узнал?» Ничего почти. Вот в этом ещё прелесть. У нас встреча с ними вроде часа два была. Но ты не можешь понять, чем эти два часа были заполнены. Мне показалось, как будто мне сделали рентген или МРТ. Это было похоже на проверку. Я вёл себя как обычно. Но видно было, что за каждым моим движением следят.
Мне кажется, разведчиком быть очень интересно. Это надо знать и уметь всё. Говорить на иностранных языках, мочь поддержать беседу на разнообразные темы. Похлеще актёрской профессии. У тебя должна быть всегда наготове какая-то история, тебе так умело нужно импровизировать. Актёр играет персонажа, а разведчик должен им стать. Они не могут остановиться, они постоянно должны развиваться и быть в курсе всего».
фото: Надежда Михалкова
У Надежды Михалковой роль в фильме небольшая, но знаковая - с появлением её героини завязывается основной сюжет картины. «Мне ещё никогда не предлагали так сняться. Когда подошёл режиссёр и сказал: у меня есть роль - украшение фильма. В Стамбуле. Ну кто может отказаться от такого предложения? Я сразу сказала да. Не читая сценария. Это было наше первое знакомство с Аней».
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