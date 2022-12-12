«Любая жертва – это способ манипуляции»: Лянка Грыу о новом возлюбленном Марселе Симонье

В мае этого года Лянка Грыу сообщила о расставании
с режиссёром Михаилом Вайнбергом
после 12 лет брака. Экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения, а спустя несколько месяцев после развода актриса рассказала
о своём новом возлюбленном – музыканте Марселе Симонье
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Артисты поддерживают отношения на расстоянии – Марсель живёт в Нью-Йорке, а Лянка продолжает сниматься в Москве: «Меня часто спрашивают: «Почему ты не бросишь всё, не уедешь? Любовь — это же важно. Мужчина может исчезнуть, если не быть всё время с ним рядом». Вот такие страхи есть у людей, и во мне они тоже как-то отзываются. Но, в этих отношениях мне очень нравится, что у нас есть фундаментальное взаимное уважение к нашей жизни. Наверное, это действительно зрелые отношения. Я для себя осознаю, что у меня есть ребёнок, он всегда будет в приоритете, мне надо поставить его на ноги, дать ему правильное образование. Мне важно чтобы он чувствовал фундамент в виде мамы и папы. У меня сейчас идёт профессиональный рост, и возраст самый рабочий. Поэтому, уважая и его пространство и моё, мы приняли решение, что каждый из нас продолжает следовать за своей мечтой и поддерживать друг друга в этом»
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Лянка рассказала, что с Марселем они стараются встречаться хотя бы раз в месяц: «У нас такая романтическая история, наверное, потому что мы делаем это в разных городах, иногда он прилетает в Москву или я в Нью-Йорк. Этим летом у нас были каникулы в Санкт-Петербурге, мне хотелось показать любимому наш город-музей, поделиться нашей культурой»
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Актриса считает, что глупо отказываться от своей жизни и целей ради другого человека, потому что в конечном итоге любая жертва разрушает отношения: «У моего мужчины тоже есть ребёнок, он работает в институте, снимается в кино, тоже человек творческой профессии, у него есть обязанности, карьера, человек не может просто взять и уехать, всё бросить. Нам не по 16 лет, чтобы такими глупостями заниматься и начинать жить жизнью другого человека. Эта жертвенность никогда, ни к чему хорошему не приводит. Любая жертва — это способ манипуляции, в конечном счёте придёт час расплаты. Поэтому во избежание такой истории мы решили постепенно распределиться, и я очень хочу успеть то, что себе запланировала. Поэтому в данном периоде мы решили выстраивать наши отношения на расстоянии, но в этом есть очень много доверия, есть поддержка, интерес друг к другу»
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Однако о свадьбе Лянка думать не спешит: «Замужество — это очень серьезный шаг, в 20 лет я гораздо легче к этому относилась. И я очень рада что сделала это тогда, Михаил был замечательным мужем и периодом в жизни, я очень благодарна ему за всё, но я помню свои мысли тогда: «Подумаешь свадьба. Это просто вечер, на котором мы официально объявим, что мы вместе». Т.е. в этом была абсолютно детская лёгкость. Но в дальнейшем я поняла, что такое брак, отношения, что такое муж и жена — это большой и серьёзный шаг, поэтому я считаю, что к этому нужно подойти осознанно, взвешенно. И безусловно, чтобы мы жили в одной стране. На данный момент мне нравится именно встречаться с моим молодым человеком»
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