«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный»: Владимир Вдовиченков рассказал, почему Елена Лядова стала его агентом

Владимир Вдовиченков
в недавнем интервью «Газете.ru»
рассказал, почему его агентом стала супруга – актриса Елена Лядова
. По словам Вдовиченкова, о нём никогда раньше так не заботились – часто он сталкивался с агентами, которых интересовал только заработок.
«У неё IQ выше 170, это правда. Я ещё не успел подумать, а она уже сделала. И она сразу мне выдает весь расклад: как, что, где и куда. Я, как мальчик, слушаю её и всё выполняю. В 100 из 100 случаев она бывает права. Я снимаюсь в двух-трёх проектах в год. Елена — толковый и юридически подкованный человек. Она сама артистка, поэтому знает, как правильно составлять договоры и фильтровать предложения, очень четко расставляет красные флажки, за которые нельзя заходить»
, – поделился актёр.
Елена волнуется не только о юридических нюансах контрактов, но и о комфорте супруга: «Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный, чтобы кофе мне принесли с утра именно тот, который я хочу, хотя сама находится в кадре. Настолько любит меня. Другого агента сложно найти, потому что все беспокоятся только о собственном кармане. А так как у нас карман общий, она беспокоится именно обо мне, о моём здоровье и психологическом состоянии. До этого у меня были агенты, но я для них был лишь способом заработать деньги. А что со мной происходит — всем было наплевать. Впервые в жизни у меня такой агент, которому можно доверять на 100%»
.
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