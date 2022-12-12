Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Семь самураев»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный»: Владимир Вдовиченков рассказал, почему Елена Лядова стала его агентом

12 декабря
2022 год

Лайфстайл >>
12 декабря 2022

Владимир Вдовиченков в недавнем интервью «Газете.ru» рассказал, почему его агентом стала супруга – актриса Елена Лядова. По словам Вдовиченкова, о нём никогда раньше так не заботились – часто он сталкивался с агентами, которых интересовал только заработок.

«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный»: Владимир Вдовиченков рассказал, почему Елена Лядова стала его агентом

«У неё IQ выше 170, это правда. Я ещё не успел подумать, а она уже сделала. И она сразу мне выдает весь расклад: как, что, где и куда. Я, как мальчик, слушаю её и всё выполняю. В 100 из 100 случаев она бывает права. Я снимаюсь в двух-трёх проектах в год. Елена — толковый и юридически подкованный человек. Она сама артистка, поэтому знает, как правильно составлять договоры и фильтровать предложения, очень четко расставляет красные флажки, за которые нельзя заходить», – поделился актёр.

«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный»: Владимир Вдовиченков рассказал, почему Елена Лядова стала его агентом

Елена волнуется не только о юридических нюансах контрактов, но и о комфорте супруга: «Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный, чтобы кофе мне принесли с утра именно тот, который я хочу, хотя сама находится в кадре. Настолько любит меня. Другого агента сложно найти, потому что все беспокоятся только о собственном кармане. А так как у нас карман общий, она беспокоится именно обо мне, о моём здоровье и психологическом состоянии. До этого у меня были агенты, но я для них был лишь способом заработать деньги. А что со мной происходит — всем было наплевать. Впервые в жизни у меня такой агент, которому можно доверять на 100%».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Lusia Happy   12.12.2022 - 17:02
ой ну здорово, что у них складываются отношения и рабочие, и профессиональные. Возможно, что это даже и неплохо. Правда выполнять роль жены, агента и актрисы, пока твой муж всем этим наслаждается может... читать далее>>
№ 1
Дашустик   12.12.2022 - 16:58
А почему бы и нет? Мне кажется, когда твоя жена и правда отлично разбирается в профессии + ставит заботу о тебе на 1-ое место это отличный выбор читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
любовь
персоны
Владимир ВдовиченковЕлена Лядова

фотографии >>
«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный»: Владимир Вдовиченков рассказал, почему Елена Лядова стала его агентом фотографии
«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный»: Владимир Вдовиченков рассказал, почему Елена Лядова стала его агентом фотографии
«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный»: Владимир Вдовиченков рассказал, почему Елена Лядова стала его агентом фотографии
«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный»: Владимир Вдовиченков рассказал, почему Елена Лядова стала его агентом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Семь самураев»

Скорбим

Николай Шепелев
10 декабря ушёл из жизни актёр Николай Шепелев.
Сергей Зыгмантович
9 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Зыгмантович.
Борис Дмитриев
9 декабря ушёл из жизни актёр Борис Дмитриев.

День рождения >>

Леонид Быков
Василий Векшин
Юрий Гребельник
Касым Жакибаев
Анна Заржицкая
Олеся Мацкевич-Грибок
Александр Руснак
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Жерар Филипелли
Уингс Хаузер
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Непослушник-2. Вспомнить все!
комедия
Россия, 2022
Проклятье: Разгадка
мистика, фильм ужасов
Япония, 2022
Храбрая принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Армения, 2014
Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Тень. Взять Гордея
детектив, триллер
Россия, 2022
Тайный Санта
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Рядом
драма
Россия, 2022
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
Германия, Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен