«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков

Рецензии на фильмы
Лайфстайл
Летом актёры сыграли свадьбу
Спутник телезрителя
10 декабря, 21:20, TV1000
Лайфстайл
Церемония закрытия фестиваля «Зимний»
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Новости кино
Актриса играет императрицу Екатерину Вторую
Интервью
Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 декабря, 00:50, 2x2
обсуждение >>