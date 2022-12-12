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«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков

12 декабря
2022 год

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12 декабря 2022
10 декабря в Москве прошла 27-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой граммофон». Среди гостей и участников были Анна Семенович, Лариса Долина, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Митя Фомин и многие другие.

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Анна Семенович

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Лариса Долина

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Николай Басков

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Ирина Дубцова

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Полина Гагарина

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Дима Билан

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Митя Фомин

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Дмитрий Красилов

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Любовь Успенская

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном

«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков
фото: Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин
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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   12.12.2022 - 17:14
ага, очень много звезд было)) прям дофига)) а сразу понятно, почему. ну типо им половину нельзя приглашать, а другая половина на этот стыд не поедет хахахах читать далее>>
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«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков фотографии
«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков фотографии
«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков фотографии
«Золотой граммофон»: Анна Семенович, Лариса Долина и Николай Басков фотографии
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