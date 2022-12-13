Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный

Лайфстайл
Церемония вручения музыкальной премии
Лайфстайл
Летом актёры сыграли свадьбу
Спутник телезрителя
13 декабря, 11:00, Disney
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 декабря, 00:50, 2x2
Новости кино
Картина признана лучшим фильмом, а также получила призы за режиссуру, сценарий и мужскую роль Златко Бурича
Лайфстайл
Аня Мирохина, Олег Гаас и Надежда Михалкова поделились закадровыми подробностями
Интервью
Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии
Новости кино
За режиссуру отвечает постановщик «Мистера и миссис Смит» Даг Лайман
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