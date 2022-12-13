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Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный

13 декабря
2022 год

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13 декабря 2022
В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера второго сезона сериала «Вампиры средней полосы», в котором появляются новые герои, а семье деда Славы предстоит вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем. Среди гостей показа были Юрий Стоянов, Алёна Водонаева, Глеб Калюжный, Ольга Медынич, Артём Ткаченко, Анастасия Красовская, Камила Валиева и другие.

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Юрий Стоянов

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Алёна Водонаева

Новая серия второго сезона уже доступна подписчикам онлайн-кинотеатра START.

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич с сыном

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Артём Ткаченко

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Глеб Калюжный и Анастасия Красовская

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Дмитрий Чеботарёв

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Камила Валиева

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Анастасия Стежко

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Ева Смирнова

Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный
фото: Егор Дружинин
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Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный фотографии
Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный фотографии
Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный фотографии
Жажда крови: Юрий Стоянов, Алёна Водонаева и Глеб Калюжный фотографии
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