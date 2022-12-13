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Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT

13 декабря
2022 год

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13 декабря 2022

Мадонну, Гвинет Пэлтроу, Пэрис Хилтон, а также музыкантов Джастина Бибера, Снуп Догга, The Weeknd и теннисистку Серену Уильямс обвинили в мошенничестве – против них подали коллективный иск из-за рекламы NFT. По словам истцов, звёзды предлагали купить коллекцию под названием The Bored Ape Yacht Club по завышенной цене. Об этом сообщает Variety.

Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT
фото: Гвинет Пэлтроу

Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT
фото: Пэрис Хилтон

Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT
фото: Мадонна

По мнению истцов, артисты были в сговоре с производителем коллекции и намеренно обманывали потенциальных покупателей. Они призывали покупать коллекцию по завышенной цене и искусственно повышали её своим участием в рекламной кампании. После окончания кампейна, цена на коллекцию резко обрушилась. Теперь истцы требуют возмещения ущерба в размере не менее 5 миллионов долларов. Производители коллекции назвали обвинения «паразитическими» и «беспочвенными», пообещав доказать это в суде.
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Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT фотографии
Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT фотографии
Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT фотографии
Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT фотографии
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