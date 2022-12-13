Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT

Лубянка - Стамбул: Как проходили съёмки шпионского триллера «Тень. Взять Гордея»
Аня Мирохина, Олег Гаас и Надежда Михалкова поделились закадровыми подробностями
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Мадонну, Гвинет Пэлтроу, Пэрис Хилтон, а также музыкантов Джастина Бибера, Снуп Догга, The Weeknd и теннисистку Серену Уильямс обвинили в мошенничестве – против них подали коллективный иск из-за рекламы NFT. По словам истцов, звёзды предлагали купить коллекцию под названием The Bored Ape Yacht Club по завышенной цене. Об этом сообщает Variety.
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