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«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках

14 декабря
2022 год

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14 декабря 2022

13 декабря в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы», в котором Ольге Медынич досталась неоднозначная роль сложного и не самого приятного персонажа. В отличие от своей экранной героини, актриса не терпит раздоров и стремится к гармонии и равновесию. Из себя Ольгу выводит разве что хамство, о чём она призналась в интервью изданию «OK!»

«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках

«Я не могу терпеть хамства. Не могу сказать, что вступаю в открытый конфликт, но я закрываюсь от человека. Очень легко расстаюсь с людьми, если они не мои. И не жалею. Я не стараюсь никому искать оправдания, это в 15 лет я делала поиски прекрасного в человеке, но уже давно этим не занимаюсь. Если человек не мой, я просто ставлю в блок. Не желаю ему ни в коей мере зла, но если он пытается наладить со мной отношения — этого не получится. Я выбираю людей в свой круг, причём занимаюсь этим лично.

«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках

Сужу людей я просто (и очень правильно, мне кажется): не по тому, как человек относится ко мне, а я за ним наблюдаю в социуме, как он относится к людям, от него зависящим. Для меня это очень важно. Да, это всегда очень хорошо картинку мира меняет. Человек может быть шёлковый и расстилаться в какую-то прекрасную тёплую пелёнку. Но если один раз я увидела на съёмочной площадке либо в процессе работы, как он может, допустим, унизить человека, ниже стоящего, или, например, официанта. Тех, кто от него зависит и кто не может ему ответить достойно. Если я подобное увидела — могу закрыть для себя человека навсегда».
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«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках фотографии
«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках фотографии
«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках фотографии
«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках фотографии
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