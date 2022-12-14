«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках

«Меня эти отношения никак не изменили»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян
Летом актёры сыграли свадьбу
6 комментариев
13 декабря в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы», в котором Ольге Медынич досталась неоднозначная роль сложного и не самого приятного персонажа. В отличие от своей экранной героини, актриса не терпит раздоров и стремится к гармонии и равновесию. Из себя Ольгу выводит разве что хамство, о чём она призналась в интервью изданию «OK!»
обсуждение >>