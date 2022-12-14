Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл

Спустя 13 лет после выхода спасителя кинотеатров и просто революционного фильма «Аватар»
поклонники антиимпериалистического полотна Джеймса Кэмерона
наконец-то дождались продолжения истории. На днях в Лос-Анджелсе состоялась премьера фильма «Аватар 2»
, которую посетили исполнители главных ролей Зои Салдана
, Сэм Уортингтон
и Сигурни Уивер
, а также Аарон Пол
, Хайди Клум
и Генри Кавилл
.
фото: Зои Салдана со спутником
фото: Сигурни Уивер
фото: Сэм Уортингтон
фото: Хайди Клум
фото: Аарон Пол
фото: Генри Кавилл
Неделей ранее на премьере в Лондоне по красной дорожке прошлись Кейт Уинслет
, Энди Серкис
и сам Джеймс Кэмерон
.
фото: Кейт Уинслет
фото: Джеймс Кэмерон с женой фото: Зои Салдана
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