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Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл

14 декабря
2022 год

Лайфстайл >>
14 декабря 2022
Спустя 13 лет после выхода спасителя кинотеатров и просто революционного фильма «Аватар» поклонники антиимпериалистического полотна Джеймса Кэмерона наконец-то дождались продолжения истории. На днях в Лос-Анджелсе состоялась премьера фильма «Аватар 2», которую посетили исполнители главных ролей Зои Салдана, Сэм Уортингтон и Сигурни Уивер, а также Аарон Пол, Хайди Клум и Генри Кавилл.

Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл
фото: Зои Салдана со спутником

Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл
фото: Сигурни Уивер

Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл
фото: Сэм Уортингтон

Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл
фото: Хайди Клум

Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл
фото: Аарон Пол

Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл
фото: Генри Кавилл

Неделей ранее на премьере в Лондоне по красной дорожке прошлись Кейт Уинслет, Энди Серкис и сам Джеймс Кэмерон.

Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл
фото: Кейт Уинслет

Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл
фото: Джеймс Кэмерон с женой

Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл
фото: Зои Салдана
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обсуждение >>
№ 2
Элинкаа   14.12.2022 - 17:39
Какой же Кавилл красавец! Очень жаль, что не он будет играть в дальнейшем Вкдьмака, все таки идеально подходит на этот образ, такой то брутальный читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   14.12.2022 - 17:17
Зои Салдана как бцдто еще больше похудела... как-то прям совсем у нее лицо плохо выглядит. но вообще наконец-то долгожданный аватар читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл фотографии
Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл фотографии
Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл фотографии
Синий спаситель: Кейт Уинслет, Зои Салдана и Генри Кавилл фотографии
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