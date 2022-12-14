«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей

Елена Подкаминская
совмещает актёрскую карьеру с воспитанием троих детей: 11-летней Полины, пятилетней Евы и трёхлетнего Саши. Актриса неоднократно рассказывала в интервью о том, что подход к воспитанию детей она позаимствовала у своих родителей - педагогов и основателей школы искусств, в которой училась и сама Елена. Чуткость, внимательность и уважение к личности - вот те принципы, на которых выстраиваются взаимоотношения Елены с детьми, о чём она рассказала в интервью журналу «Hello!».
«Одна из моих главных опор в материнстве — вера в человечный подход к воспитанию. Она помогает мне устоять даже тогда, когда, как сейчас говорят, «мама не в ресурсе». Безусловно, я совсем не идеальная мать, но всегда придерживаюсь принципа уважения к ребенку и его желаниям. В нашей семье нет грубости и наказаний, мы всегда за отклик на запросы детей и за доброе общение, которое помогло бы им сделать правильный выбор. Интонация этого общения всегда доверительная. Саше скоро будет три, а Еве уже пять, они неразлучны. Поле почти двенадцать — и она, конечно, уже в мире подростковых интересов и вопросов, хотя с огромным удовольствием и любовью играет и веселится с младшими. Конечно, у нас случаются несовпадения, но мы стараемся преодолевать их в дружеском диалоге, без императивно-приказного тона и шантажа: «Ты мне — это, а я тебе тогда — то».
Вот довольно типичный эпизод несовпадения запросов у детей: Ева уже оделась и готова ехать на занятия, а Саша, рассекая на детском мотоцикле, заявляет: «Я не!» — и катит дальше. Что делать? Давить, просить, разъяснять, уговаривать? Я отстраняюсь, иду к окну и вдруг восклицаю: «Сашуля, смотри, что тут происходит: приехал маленький трактор и, наверное, снег убирать будет!». «Де?» — Сашка бросает мотоцикл, подходит к окну: «Да вот, смотри!». Пока под мой щебет Сашка изучает, что там происходит внизу, я его одеваю и заговорщицки подмигиваю: «Ева, ты уже оделась? А то мы с Сашей идем искать трактор». Ева с ходу ловит идею, соглашается, мы ее хвалим, берем Сашку и спешим вниз, искать уехавший трактор. Я думаю, что такой живой, интересный для ребенка, игровой и человечный подход к его воспитанию упорядочивает и нас, родителей»
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