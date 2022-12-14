Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Семь самураев»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей

14 декабря
2022 год

Лайфстайл >>
14 декабря 2022

Елена Подкаминская совмещает актёрскую карьеру с воспитанием троих детей: 11-летней Полины, пятилетней Евы и трёхлетнего Саши. Актриса неоднократно рассказывала в интервью о том, что подход к воспитанию детей она позаимствовала у своих родителей - педагогов и основателей школы искусств, в которой училась и сама Елена. Чуткость, внимательность и уважение к личности - вот те принципы, на которых выстраиваются взаимоотношения Елены с детьми, о чём она рассказала в интервью журналу «Hello!».

«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей

«Одна из моих главных опор в материнстве — вера в человечный подход к воспитанию. Она помогает мне устоять даже тогда, когда, как сейчас говорят, «мама не в ресурсе». Безусловно, я совсем не идеальная мать, но всегда придерживаюсь принципа уважения к ребенку и его желаниям. В нашей семье нет грубости и наказаний, мы всегда за отклик на запросы детей и за доброе общение, которое помогло бы им сделать правильный выбор. Интонация этого общения всегда доверительная. Саше скоро будет три, а Еве уже пять, они неразлучны. Поле почти двенадцать — и она, конечно, уже в мире подростковых интересов и вопросов, хотя с огромным удовольствием и любовью играет и веселится с младшими. Конечно, у нас случаются несовпадения, но мы стараемся преодолевать их в дружеском диалоге, без императивно-приказного тона и шантажа: «Ты мне — это, а я тебе тогда — то».

«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей

Вот довольно типичный эпизод несовпадения запросов у детей: Ева уже оделась и готова ехать на занятия, а Саша, рассекая на детском мотоцикле, заявляет: «Я не!» — и катит дальше. Что делать? Давить, просить, разъяснять, уговаривать? Я отстраняюсь, иду к окну и вдруг восклицаю: «Сашуля, смотри, что тут происходит: приехал маленький трактор и, наверное, снег убирать будет!». «Де?» — Сашка бросает мотоцикл, подходит к окну: «Да вот, смотри!». Пока под мой щебет Сашка изучает, что там происходит внизу, я его одеваю и заговорщицки подмигиваю: «Ева, ты уже оделась? А то мы с Сашей идем искать трактор». Ева с ходу ловит идею, соглашается, мы ее хвалим, берем Сашку и спешим вниз, искать уехавший трактор. Я думаю, что такой живой, интересный для ребенка, игровой и человечный подход к его воспитанию упорядочивает и нас, родителей».

«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях
Не тот нынче мужик пошел: Проблемы устройства личного счастья в сериале «Ева, рожай!»
Поиск по меткам
детимнение
персоны
Елена Подкаминская

фотографии >>
«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей фотографии
«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей фотографии
«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей фотографии
«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Семь самураев»

Скорбим

Армен Медведев
13 декабря ушёл из жизни киновед, продюсер Армен Медведев.
Булат Аюханов
13 декабря ушёл из жизни артист балета Булат Аюханов.
Лариса Ратенко
10 декабря ушла из жизни артистка балета Лариса Ратенко.
Бронислава Проскурнина
8 декабря ушла из жизни актриса Бронислава Проскурнина.
Арий Чумаков
8 декабря ушёл из жизни актёр Арий Чумаков.

День рождения >>

Нуртас Адамбаев
Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Мэттью МакНалти
Наташа Макэлхоун
Ли Ремик
КаДи Стрикленд
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Камчатка: необыкновенные истории на краю земли
спортивный фильм
Россия, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Непослушник-2
комедия
Россия, 2022
Проклятье: Разгадка
мистика, фильм ужасов
Япония, 2022
Храбрая принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Армения, 2014
Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Тень. Взять Гордея
детектив, триллер
Россия, 2022
Тайный Санта
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Рядом
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен