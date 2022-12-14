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«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами

14 декабря
2022 год

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14 декабря 2022
У Владимира Верёвочкина выдалось насыщенное лето. Сначала актёр плавился в Узбекистане на съёмках второго сезона сериала «Игра на выживание», а в конце августа приехал в Стамбул на съёмки шпионского триллера «Тень. Взять Гордея», где у актёра хоть и небольшая, но сюжетообразующая роль. Кино-Театр.Ру встретился с Владимиром на берегу Босфора, чтобы поговорить о потерях и озарениях.

«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами
фото: Съёмки фильма «Тень. Взять Гордея»

С недавних пор Владимир завёл привычку вести рукописный дневник, в котором он пытается анализировать свои мысли и действия. «Я очень часто задаю себе вопрос: а я хороший человек? Что я сегодня сделал доброго? Чаще всего выясняется, что я много злюсь и неблагодарен. Но когда ты это всё прописываешь, ты понимаешь, что ты баловень судьбы. Ты любимчик. Всё перед тобой открыто, но ты просто не ценишь это как будто бы. А всё потому что ты вечно бежишь. Вот к чему я пришёл. Ты бежишь, бежишь. Даже вот когда ребёнок ко мне подходит, я вроде на него реагирую, но всё моё существо, моё тело стремится куда-то. Как будто надо бежать, бежать. Оказалось, что я не умею быть здесь и сейчас.
Я это подметил, и когда я это всё выписал, я остановился. То есть, когда я в очередной раз почувствовал позыв тела бежать, я подумал: «Стоп, это же то самое. Давай остановимся и проведём время здесь и сейчас». Я пришёл к выводу, что всё по воле Божьей происходит. Куда бы ты не бежал, с какой скоростью. Ты можешь медленно идти и делать дела свои очень хорошо, а можешь бежать - и у тебя ничего не получится. Но здесь и сейчас - это самый главный момент».

«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами
фото: Съёмки фильма «Тень. Взять Гордея»

Желание осмыслить фундаментальные вопросы появилось у Владимира после того, как он переболел ковидом во время съёмок в Узбекистане. «Мы снимали второй сезон, заболели ковидом я, Карен Оганесян и Андрей Чадов. И мы провели 14 дней в номере. Карен очень серьёзно заболел. Я тоже серьёзно, но не так. Но ты остаёшься один в номере на 14 дней. За окном плюс 50. Врач приходит и говорит: «Вырубайте кондей, иначе будет хуже». И я шесть дней просто пил воду. Мне приносили её ребята, ставили у двери, я кое-как доползал, выпивал и просто бросал пустые бутылки в номере. За 6 дней вы представляете сколько там скопилось? Врач приходил изредка и говорил: «Лежи, вставать нельзя, важно лежать«. А я говорю: «Нет, не важно. Надо убраться. Если я буду лежать, я же умру». Это ж закон такой. И я начал убираться. По чуть-чуть. Три бутылки убрал и опять лягу. Убрал номер, помылся, а спать не могу…И просто гонял по кругу мысли.

«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами
фото: Съёмки фильма «Тень. Взять Гордея»

У меня как раз только сын родился. А тут Пётр Мамонов и Макsим слегли. Один умирает, вторая в глубокой коме. Я такой лежу и думаю: «Неужели сейчас? Неужели я в этом номере прям сейчас и сдам?» После этого многое поменялось, я какие-то вещи конкретно для себя разобрал».

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Испытывая необходимость в самоанализе, Верёвочкин, тем не менее, не спешит прибегнуть к помощи специалистов и не увлекается поп-психологией. «Я увлекаюсь собой. У меня слишком много бесов, много противоречий. Но я всё разбираю с помощью своего дневника. Там я могу честно написать - я такой и такой, я сделал сегодня это и это. А почему я это сделал? А давай попробуем разобраться. И начинается мой личный самоанализ. Не то что я не верю в психологов. Есть специалисты. Но может я просто закрытый человек».

«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами
фото: Кадр из фильма «Тень. Взять Гордея»

Привычка к разбору и анализу мотиваций помогает актёру в подготовке ролей. Разбирая роль для фильма «Тень. Взять Гордея», Владимир с трудом удержался от соблазна сделать эту роль карикатурной. «Я играю сотрудника МИДа. Если сравнивать с моими предыдущими работами, то там обычно всё какие-то героически настроенные персонажи. А этот человек - интеллектуал, при этом очень скользкий, ищущий, изменяющий сам себе. Он очень серьёзно врёт самому собе, но пока не в состоянии это признать».

Работа над фильмом обогатила сокровищницу знаний актёра параноидальной информацией об отсутствии слепых зон в городе. «Когда у нас читка была - что редкость для проектов - я очень много вещей узнал, которых даже не замечал. Вот вы же наверняка заметили, что в каждом дворе стоит разбитая машина? У неё спущено колесо немножко. И она стоит там долго, безхозная. И вот эти ребята из спецслужб обычно распихивают по таким машинам свои камеры. И после читки я выхожу из подъезда - и вот она, эта разбитая «Рено». Нет слепых зон практически».

«Тень. Взять Гордея» в прокате с 8 декабря 2022 года.

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фильмы
Игра на выживаниеИгра на выживание-2Тень. Взять Гордея

фотографии >>
«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами фотографии
«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами фотографии
«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами фотографии
«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами фотографии
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