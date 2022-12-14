«Я всё разбираю с помощью своего дневника»: Владимир Верёвочкин о самоанализе и борьбе с бесами

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Чуткость, внимательность и уважение к личности

«Без приказного тона и шантажа»: Елена Подкаминская о воспитании детей

«Я не стараюсь никому искать оправдания»: Ольга Медынич о непростительных поступках

13 декабря

Мадонну и Гвинет Пэлтроу обвинили в мошенничестве из-за рекламы NFT

Истцы требуют возмещения ущерба в размере не менее 5 миллионов долларов