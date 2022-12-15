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Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова

15 декабря
2022 год

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15 декабря 2022
Увядшая было в ноябре светская жизнь Москвы воспряла в преддверии новогодних праздников. К бесперебойной поставке премьер отечественного кино прибавились благотворительные вечера, презентации импортозамещающей продукции и события из мира театра. 29 ноября в рамках большого проекта #ПроBeauty состоялось публичное обсуждение на тему «Как сохранить психологическое (sic!) и ментальное здоровье». В дискуссии приняли участие Елена Летучая, Анфиса Чехова, Алика Смехова, Мария Кожевникова, Анна Чурина, Ольга Кабо и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Анфиса Чехова

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Анна Чурина

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Ольга Кабо

30 ноября в театре-кабаре Crave Moscow состоялся первый показ нового, третьего по счёту шоу с участием Риналя Мухаметова. Премьеру посетили Филипп Киркоров, Агата Муцениеце, Никита Ефремов, Ольга Бузова, Катерина Шпица, Полина Максимова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Риналь Мухаметов

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Мария Миногарова

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Ольга Бузова

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Никита Ефремов

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Полина Максимова

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Филипп Киркоров

3 декабря в Театре МДМ состоялась премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», созданного на основе репертуара группы «Секрет». Среди гостей премьеры были Николай Фоменко, Анар Халилов, Валерия Ланская, Алика Смехова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Николай Фоменко

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Анар Халилов

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Валерия Ланская со спутником

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Алика Смехова

6 декабря в Санта-Монике прошла 48-я церемония награждения премии за достижения в области поп-культуры People's Choice Awards. Премию посетили Хайди Клум, Райан Рейнольдс, Оливия Уайлд и Сара Мишель Геллар.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Оливия Уайлд

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Райан Рейнольдс

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Хайди Клум

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Сара Мишель Геллар

7 декабря в Лос-Анджелесе прошёл завтрак журнала The Hollywood Reporter, приуроченный к публикации списка 100 самых влиятельных женщин в индустрии развлечений. Среди гостей события были Шарлиз Терон, Джейми Ли Кёртис, Марго Робби, Дениз Ричардс и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Шарлиз Терон

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Джейми Ли Кёртис

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Марго Робби

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Дениз Ричардс

12 декабря в арт-пространстве «Ле Бурже» недалеко от Парижа состоялся показ новой коллекции бренда Jacquemus, который посетили Венсан Кассель и Тина Кунаки, Памела Андерсон и Софи Марсо.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Софи Марсо

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Памела Андерсон

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Венсан Кассель и Тина Кунаки

В этот же день в Москве в Электротеатре «Станиславский» прошла российская премьера автомобильного бренда современных внедорожников TANK, на которой отметились Елена Подкаминская, Дарья Мороз, Дмитрий Нагиев и Ольга Серябкина.

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Дмитрий Нагиев

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Елена Подкаминская

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Дарья Мороз

Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова
фото: Ольга Серябкина
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Электротеатр "Станиславский"

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Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова фотографии
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