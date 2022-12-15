Блеск и нищета красных дорожек: Никита Ефремов, Дмитрий Нагиев и Мария Кожевникова

Увядшая было в ноябре светская жизнь Москвы воспряла в преддверии новогодних праздников. К бесперебойной поставке премьер отечественного кино прибавились благотворительные вечера, презентации импортозамещающей продукции и события из мира театра. 29 ноября в рамках большого проекта #ПроBeauty состоялось публичное обсуждение на тему «Как сохранить психологическое (sic!) и ментальное здоровье». В дискуссии приняли участие
Елена Летучая
,
Анфиса Чехова
,
Алика Смехова
,
Мария Кожевникова
,
Анна Чурина
,
Ольга Кабо
и другие.
фото: Анфиса Чехова
фото: Елена Летучая
фото: Анна Чурина
фото: Мария Кожевникова
фото: Ольга Кабо
30 ноября в театре-кабаре Crave Moscow состоялся первый показ нового, третьего по счёту шоу с участием
Риналя Мухаметова
. Премьеру посетили
Филипп Киркоров
,
Агата Муцениеце
,
Никита Ефремов
,
Ольга Бузова
,
Катерина Шпица
,
Полина Максимова
и другие.
фото: Риналь Мухаметов
фото: Мария Миногарова
фото: Катерина Шпица
фото: Ольга Бузова
фото: Никита Ефремов
фото: Агата Муцениеце
фото: Полина Максимова
фото: Филипп Киркоров
3 декабря в Театре МДМ состоялась премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», созданного на основе репертуара группы «Секрет». Среди гостей премьеры были
Николай Фоменко
,
Анар Халилов
,
Валерия Ланская
,
Алика Смехова
и другие.
фото: Николай Фоменко
фото: Анар Халилов
фото: Валерия Ланская со спутником
фото: Алика Смехова
6 декабря в Санта-Монике прошла 48-я церемония награждения премии за достижения в области поп-культуры People's Choice Awards. Премию посетили
Хайди Клум
,
Райан Рейнольдс
,
Оливия Уайлд
и
Сара Мишель Геллар
.
фото: Оливия Уайлд
фото: Райан Рейнольдс
фото: Хайди Клум
фото: Сара Мишель Геллар
7 декабря в Лос-Анджелесе прошёл завтрак журнала The Hollywood Reporter, приуроченный к публикации списка 100 самых влиятельных женщин в индустрии развлечений. Среди гостей события были
Шарлиз Терон
,
Джейми Ли Кёртис
,
Марго Робби
,
Дениз Ричардс
и другие.
фото: Шарлиз Терон
фото: Джейми Ли Кёртис
фото: Марго Робби
фото: Дениз Ричардс
12 декабря в арт-пространстве «Ле Бурже» недалеко от Парижа состоялся показ новой коллекции бренда Jacquemus, который посетили
Венсан Кассель
и
Тина Кунаки
,
Памела Андерсон
и
Софи Марсо
.
фото: Софи Марсо
фото: Памела Андерсон
фото: Венсан Кассель и Тина Кунаки
В этот же день в Москве в
Электротеатре «Станиславский»
прошла российская премьера автомобильного бренда современных внедорожников TANK, на которой отметились
Елена Подкаминская
,
Дарья Мороз
,
Дмитрий Нагиев
и
Ольга Серябкина
.
фото: Дмитрий Нагиев
фото: Елена Подкаминская
фото: Дарья Мороз фото: Ольга Серябкина
обсуждение >>