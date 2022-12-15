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Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко

15 декабря
2022 год

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15 декабря 2022
13 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» прошёл премьерный показ мистического сериала «13 клиническая». Шоу зрителям представили актёры Нино Нинидзе, Кристина Бабушкина, Григорий Калинин, Елизавета Юрьева и Евгения Ахременко.

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Григорий Калинин

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Нино Нинидзе

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Евгения Ахременко

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Кристина Бабушкина

Среди первых зрителей сериала были Ирина Безрукова, Анар Халилов, Катя Кабак, Алёна Водонаева, Мария Андреева и другие.

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Ирина Безрукова

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Дарья Блохина

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Анар Халилов

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Алёна Водонаева

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Светлана Степанковская

Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко
фото: Мария Андреева

Смотрите сериал «13 клиническая» с 22 декабря 2022 года в онлайн-кинотеатре Иви.

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Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко фотографии
Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко фотографии
Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко фотографии
Полостной экзорцизм: Нино Нинидзе, Анар Халилов и Евгения Ахременко фотографии
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