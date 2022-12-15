«Я пишу музыку с 19 лет»: Кейт Хадсон анонсировала выпуск дебютного музыкального альбома

«Знаете, во время ковида со мной случилась такая штука…Каждый раз, когда ты даёшь интервью, у тебя спрашивают: «Жалеете ли вы о чём-нибудь?». И я обычно говорю: «Мне чуть за сорок…пока не жалею». Но во время пандемии я подумала: «Ну чем я занимаюсь?» Я ведь пишу музыку с 19 лет, я никогда никому её не показывала. И я просто подумала, что это и будет одним из самых больших сожалений в моей жизни. У меня нет никаких ожиданий, мне просто хочется выпустить альбом. Так что в следующем году выйдет альбом».
Свои вокальные данные Кейт уже продемонстрировала несколько лет назад в сериале «Хор», где ей досталась роль учителя танцев Кассандры Джулай.
Также Кейт исполнила несколько песен для саундтрека режиссёрского дебюта певицы Сии«Мьюзик».
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