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«Я пишу музыку с 19 лет»: Кейт Хадсон анонсировала выпуск дебютного музыкального альбома

15 декабря
2022 год

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15 декабря 2022
Американская актриса Кейт Хадсон, наиболее известная ролями в фильмах «Почти знаменит» и «Как отделаться от парня за 10 дней», решила добавить в своё резюме строчку «певица». Выход своей дебютной пластинки 43-летняя актриса анонсировала в эфире шоу Джимми Фэллона. Хадсон призналась, что весь год посвятила записи пластинки.

«Я пишу музыку с 19 лет»: Кейт Хадсон анонсировала выпуск дебютного музыкального альбома

«Знаете, во время ковида со мной случилась такая штука…Каждый раз, когда ты даёшь интервью, у тебя спрашивают: «Жалеете ли вы о чём-нибудь?». И я обычно говорю: «Мне чуть за сорок…пока не жалею». Но во время пандемии я подумала: «Ну чем я занимаюсь?» Я ведь пишу музыку с 19 лет, я никогда никому её не показывала. И я просто подумала, что это и будет одним из самых больших сожалений в моей жизни. У меня нет никаких ожиданий, мне просто хочется выпустить альбом. Так что в следующем году выйдет альбом».

«Я пишу музыку с 19 лет»: Кейт Хадсон анонсировала выпуск дебютного музыкального альбома

Свои вокальные данные Кейт уже продемонстрировала несколько лет назад в сериале «Хор», где ей досталась роль учителя танцев Кассандры Джулай.





Также Кейт исполнила несколько песен для саундтрека режиссёрского дебюта певицы Сии «Мьюзик».



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№ 1
Lusia Happy   15.12.2022 - 17:05
ну слушайте, молодец она. решила больше не прятать в сто свое творчество, а показать его миру. Это очень правильное решение я считаю! читать далее>>
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«Я пишу музыку с 19 лет»: Кейт Хадсон анонсировала выпуск дебютного музыкального альбома фотографии
«Я пишу музыку с 19 лет»: Кейт Хадсон анонсировала выпуск дебютного музыкального альбома фотографии
«Я пишу музыку с 19 лет»: Кейт Хадсон анонсировала выпуск дебютного музыкального альбома фотографии
«Я пишу музыку с 19 лет»: Кейт Хадсон анонсировала выпуск дебютного музыкального альбома фотографии
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