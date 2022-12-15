«Я не псих, но я строгая мать»: Дарья Мороз о воспитании дочери

«У нас был период (и он практически прошёл) когда она сказала, что хочет попробовать сниматься в кино. Это было лет пять назад. Она регулярно бывает на съёмочной площадке. До трёх лет я её ни на день не оставляла без себя - либо она со мной, либо с Костей. Когда она чуть подросла - начались занятия и садики, потом в какой-то момент она говорила, что хочет приезжать ко мне на площадку, а потом «нафиг мне это надо». Она иронично к этому ко всему относилась. А потом она сказала, что хочет быть артисткой. Мы закатили глаза, Константин сказал: «Нет! Никогда в жизни! У ребёнка травмируется психика!» Я при этом сказала: «Ну какая разница, хочет попробовать - пусть попробует, может ей не понравится». Она походила года два на разные кастинги, её никуда не утвердили. Она сначала расстроилась, потом перестала по этому поводу расстраиваться. Но периодически мы отправляем какие-то видео-визитки. Иногда на какие-то иностранные проекты. Сейчас уже её это всё не очень волнует, она решила, что хочет пойти учиться на адвоката».
Актриса охарактеризовала себя как строгого родителя: «Я не псих, но я строгая мать. В вопросах, касающихся дисциплины и уважения, я очень строгая мать. Моё убеждение - у неё должна быть своя жизнь . Это не кусок меня, это отдельный человек, отдельная персона, она должна сорганизовать свою жизнь, а я ей в этом помогаю».
Детство самой Дарьи пришлось на начало 1990-х, поэтому её родители давали ей гораздо меньше свободы. «Это были 90-е, на улицу меня лишний раз не выпускали, вообще. Меня контролировали, но я бы так это не назвала. Меня оберегали от многих вещей. И я считаю, это было правильно».
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