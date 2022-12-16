Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова

Продолжение «Почки», финал «Теста на беременность» и «Американки»: KION рассказал о премьерах 2023 года
Онлайн-кинотеатр также представил топ-10 популярных проектов уходящего года
7 комментариев
14 декабря в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Чук и Гек. Большое приключение» о путешествии на крайний Север в канун Нового года. Среди гостей премьеры были Юлия Снигирь, Александр Самойленко, Александра Ревенко и Михаил Конев, Анна и Мария Пересильд, Иван Кокорин, Ольга Ломоносова, Алина Насибуллина, Пётр Буслов и другие.
обсуждение >>