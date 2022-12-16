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Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова

16 декабря
2022 год

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16 декабря 2022

14 декабря в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Чук и Гек. Большое приключение» о путешествии на крайний Север в канун Нового года. Среди гостей премьеры были Юлия Снигирь, Александр Самойленко, Александра Ревенко и Михаил Конев, Анна и Мария Пересильд, Иван Кокорин, Ольга Ломоносова, Алина Насибуллина, Пётр Буслов и другие.

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Юлия Снигирь

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Александр Самойленко с семьёй

Фильм «Чук и Гек. Большое приключение» в прокате с 22 декабря.

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Михаил Конев и Александра Ревенко

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Ольга Ломоносова с сыном

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Валерия Ланская со спутником

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Иван Кокорин с женой Еленой

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Алина Насибуллина

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Мария и Анна Пересильд

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Пётр Буслов с семьёй

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Андрей Андреев и Юрий Степанов

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Игорь Письменный

Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова
фото: Анна Легчилова с сыном
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Чук и Гек. Большое приключение

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Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова фотографии
Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова фотографии
Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова фотографии
Навстречу сказке: Юлия Снигирь, Александр Самойленко и Ольга Ломоносова фотографии
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