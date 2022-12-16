Сара Джессика Паркер выпустила лимитированную коллекцию cумок совместно с Fendi

Сара Джессика Паркер
и итальянский дом моды Fendi выпустили
эксклюзивную капсульную коллекцию в честь 25-летия сумки-багета. В нулевые героиня актрисы из «Секса в большом городе»
Кэрри Бредшоу прославила эту модель на весь мир.
Сумка Baguette, дизайн которой был разработан в 1997 году, считается визитной карточкой модного дома Fendi. Коллекция Sarah Jessica Parker x Fendi Baguette была создана в индивидуальном стиле Паркер совместно с художественным директором Fendi по аксессуарам и мужской одежде.
Сумки представлены в четырех цветовых вариантах — фиолетовом, васаби, розовом и нежном бирюзово-голубом. Работа выполняется вручную, поэтому каждая сумка имеет индивидуальный окрас. Лимитированная коллекция продается в специальной коробке с подписью Сары Джессики Паркер на внешней стороне и культовой надписью «Это не сумка, это Baguette» на внутренней.
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